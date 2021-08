So oddaje Zvezdana, Studio City, Intervju dobro gledane? Tukaj so odgovori

Gledanost oddaj na RTV

V televizijskih hišah, vsaj komercialnih, ki so odvisne od oglaševalcev, je najbolj relevanten podatek pri oblikovanju programa gledanost oddaje. Glede na gledanost se odločajo za nadaljnje predvajanje in glede na gledanost prodajajo bolj ali manj uspešno, ceneje ali dražje, oglasni prostor.Poglejmo resničnostni šov Sanjski moški, ki so ga letos vrteli na komercialni televiziji Pop TV. Ta je po neuradnih informacijah imel izjemno gledanost bolj ali manj ves čas predvajanja. »Najbolj gledana oddaja je bila na sporedu 16. maja, ko je dosegla rating 16,4 odstotka, med ženskim občinstvom celo 21,7 odstotka,« so v začetku julija sporočili iz PR-službe Pop TV. Za primerjavo, zadnja tekma slovenskih košarkarjev v kvalifikacijah za olimpijske igre je imela na Kanalu A 8-odstotni rejting (gledanost) in kar 39-odstotni share (torej delež vseh gledalcev, ki so takrat gledali televizijo).Pop TV ima že dolgo časa tudi najbolj gledano osrednjo informativno oddajo, ki ji nobena od preostalih televizij ne pride niti blizu. O gledanosti je v juniju tvital urednik informativne oddaje na Planet TV, a ta je v primerjavi s Pop TV zelo nizka.Ti podatki, ki jih objavlja, so kot bi v živo spremljali gledanost. Podatki AGB Nielsen naj bi po naših informacijah kazali precej drugačne številke.Kot so nam povedali v oddelku za stike z javnostjo na nacionalni, javni televiziji RTV, je od januarja 2020 do julija 2021 osrednji TV Dnevnik spremljalo povprečno 8,9 odstotka ali 169.400 gledalcev, starih nad štiri leta. To je 22-odstotni delež vseh gledalcev televizije v času oddaje. Pozor, gre za povprečne, izračunane vrednosti.Kaj pa oddaje, ki so po objavi internega dokumenta RTV, ki je predlagal spremembo programske sheme, dvignile ogromno prahu ? Tudi pri teh govorimo o povprečnih vrednostih gledanosti med januarjem 2020 in julijem 2021.povprečno 11,0 % ali 208.300 (21 % share)povprečno 8,9 % ali 169.400 gledalcev (share 22 %)povprečno 7,1 % ali 134.900 gledalcev (share 15 %)povprečno 6,7 % gledalcev ali 127.700 gledalcev (share 15 %)povprečno 4,1 % ali 77.400 gledalcev (share 9 % )povprečno 3,0 % ali 56.600 gledalcev (8 % gledalcev)Vir meritev je RTV Slovenija iz raziskave AGB Nielsen Media Research, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta, gledanost z vključenim zamikom.Sicer pa komercialne televizije zelo skrbno skrivajo podatke o gledanosti, saj gre za nekaj, na osnovi česar prodajajo oglasni prostor.