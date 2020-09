Rozman: Nismo še dosegli vrha

Ukrepi zadostni, a kaj, ko jih ne upoštevajo vsi

Čakalne dobe spet daljše?

Število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji eksponentno narašča. V četrtek je ob rekordnem testiranju, testiranih je bilo kar 2.758 oseb, število novookuženih prvič presegla 100. Da bo število verjetno preseglo stotico tudi v petek, je napovedal v petek zvečer v oddaji Odmevi član vladne svetovalne skupine in direktor klinike Golnik. Pravi, da trenutno še nismo na vrhu drugega vala, ker število še eksponentno narašča. Inštitut Jožef Stefan je v svoji projekciji epidemiološkega stanja v Sloveniji ugotovil , da je ob drugem valu na intenzivnih oddelkih 80 odstotkov manj bolnikov, prav tako je v drugem valu kar 90 odstotkov manj smrtnih žrtev. Na vprašanje, ali to pomeni, da virus slabi, Rozman odgovarja: »Drži, število obolelih na intenzivnih oddelkih je manjše kot v prvem valu. Da bi pa virus izgubljal svojo moč, pa za zdaj nimamo nobenega trdnega dokaza. Razloga sta dva. Če pogledamo na spletno stran sledilnika, vidimo, da imamo v drugem valu drugačno strukturo bolnikov. Zdaj imamo mlajše bolnike, ki niso tako tvegani za težek potek in zato ne prihajajo v bolnišnice. To pa ne pomeni, da počasi ne bo prešel virus tudi v tvegane populacije,« je povedal in dodal, da se že dogaja, da virus vstopa v domove za ostarele in med starostnike, ki živijo doma.Izpostavil je še, da v prvem valu niso bili testirani vsi bolniki, zato meni, da je bilo realno število okuženih precej večje, kot je zavedeno v statistiki. »Prej smo mlajše z blago klinično sliko pozivali, naj ostanejo doma in ne hodijo v zdravstvene domove, zdaj pa poskušamo testirati čisto vse, ki imajo sliko respiratornega infekta.«Na vprašanje, ali bi, glede na to, da so se za tvegane pokazale zasebne zabave, bilo smiselno še bolj omejiti združevanje in zasebne zabave, je odgovoril, da bi bili krepi, ki jih imamo zdaj, zadosti dobri, če bi se jih držali.Glede na to, da je ob spomladanskem izbruhu vse obstalo, mnoge skrbi, da bi se čakalne dobe znova podaljšale. Rozman je povedal, kaj pomenijo večje številke za slovensko zdravstvo in bolnišnice. »Slovensko zdravje nima nekih posebnih rezerv. Sester in zdravnikov ni več, kot jih je bilo«. Pravi, da je v bolnišnicah prostora nekje za 50 postelj in 10 postelj na intenzivnem oddelku. »Če bo več kot to, bomo seveda bolnike oskrbeli, a bo treba nekatere druge programe zapirati, ker bomo morali zdravnike in sestre premeščati. Večje število bolnikov zaradi covida bo imelo posledice za nekatere posege, ki niso tako nujni, žal.«