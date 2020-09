Slovenski inštitut opozarja: Virus ne slabi

V bolnišnicah manj pacientov, a se to lahko hitro spremeni

Eksponentna rast

Epidemija novega koronavirusa pri nas narašča s podvojitvenim časom, ki je približno 16 dni (še nedolgo nazaj je bil ta čas 35 dni), tako reprodukcijsko kot efektivno reprodukcijsko število pa sta bistveno večja od ena (da okužena oseba okuži več kot eno drugo osebo), kar je slabo, ocenjujejo na Institutu Jožefa Stefana (IJS), kjer pripravljajo projekcije širjenja covida 19 v Sloveniji.Število pozitivnih testov se bo po njihovih napovedih v naslednjih dneh gibalo med 20 do 100, povprečno število prirasta okužb pa je 51 in bo počasi naraščalo. Dodajajo, da bo epidemija začela pojenjati, če bo efektivno reprodukcijsko število (to predpostavlja, da se je uvoženi okuženi okužil prek notranjega okuževanja v Sloveniji) upadlo pod ena, reprodukcijsko število ob predpostavljenih treh uvoženih primerih na dan pa manjše od 0,9, kar pa predvidevajo, da bi lahko dosegli že z doslednim izvajanjem obstoječih blagih ukrepov.V sredo smo imeli v Sloveniji poleg rekordnega števila novih okužb (78) tudi rekordno število opravljenih testov (2.560), v četrtek je bila slika podobna. Število testiranj v zadnjih dneh se veča. Glede na število pozitivnih testov je v zadnjem obdobju v drugem valu število hospitaliziranih in bolnikov na intenzivni negi približno 80 odstotkov manjše kot v prvem valu, število umrlih pa kar približno 90 odstotkov manjše, predvidoma zaradi mlajše starostne strukture potrjeno okuženih in izboljšanega imunskega sistema vseh v poletnem času. V zadnjih dneh pa je virus ponovno zašel tudi v domove starejših občanov, kar lahko hitro bistveno poslabša stanje. Na IJS so še izračunali, da je smrtnost v prvem in drugem valu epidemije glede na pozitivne teste primerljiva, kar pomeni, da virus ne slabi.Tudi IJS tako kot pristojni opozarja na večanje primerov okužb, ko sta navedena neznani vir in pa lokalni vir okužbe. V teh dveh segmentih imamo eksponentno rast okužb.Projekcija inštituta kaže, da bi ob reprodukcijskem številu 1,3 imeli do začetka oktobra v bolnišnicah okoli 75 pacientov, ki bi potrebovali bolnišnično zdravljenje, na intenzivni negi bi bilo okoli 12 bolnikov, število umrlih, ki je trenutno 135, pa bi se povzpelo na skoraj 150. Ob napovedanem R 1,2 pa okoli 70 pacientov s covidom 19 v bolnišnicah.