Med številnimi turisti na Gorenjskem so bili pred sedmimi leti prvič tudi Romi iz Francije, s starimi, razmajanimi kamperji so se začasno naselili na obeh bregovih Save Bohinjke. Domačini jih niso bili veseli, saj naj bi vlomili celo v prostore ribiške družine na Bohinjski Beli, iz reke pa brez dovolilnic potegnili toliko rib, kolikor so jih le lahko. In to še ni vse, ribiči, ki so svoja vozila parkirali ob porečju, so po vrnitvi včasih naleteli na razbita stekla. Romi naj bi kradli samo gotovino, predmetov pa naj se ne bi dotikali, saj bi ti v policijski preiskavi postali dokazni material. K...