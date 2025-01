Rok Snežič: Golob mi ne more vzeti toliko avtomobilov, kolikor jih jaz lahko kupim (FOTO)

Pred letom dni smo poročali, da je Finančna uprava RS (Furs) v nakupovalnem središču BTC zasegla dragega maseratija, ki ga je uporabljal tudi razvpiti davčni svetovalec Rok Snežič, čeprav, kot pravi, sam ni njegov lastnik. »Maserati ni moj. Lastnik je direktor mojega kluba, diskoteke, v Banjaluki,« že vseskozi poudarja Mariborčan.

Snežič, ki je nastopil v zadnji Tarči, se je na srečanje z novinarjem tudi tokrat pripeljal z luksuznim jeklenim konjičkom. Trenutno vozi avtomobil znamke Mercedes, in sicer model S, za katerega je treba na trgu odšteti najmanj 100 tisočakov.

Snežiča smo vprašali, ali je omenjeni avtomobil njegov ter kje in kdaj ga je kupil oziroma najel. Kot pravi, sam vozi tri osebna vozila znamke Mercedes in dva znamke Maserati. Enega od maseratijev sicer trenutno ne uporablja, saj so ga pred letom in pol, kot že rečeno, zasegle slovenske oblasti.

Maserati, ki ga je uporabljal tudi Rok Snežič. FOTO: Osebni arhiv

Kaj se je zgodilo z maseratijem?

Mariborčan nam je v telefonskem pogovoru pojasnil, da ne ve, kje je danes zloglasni maserati. V tem času so, kot opozarja Snežič, stroški za najem zaseženega avtomobila nanesli že približno 250.000 evrov. Sprašuje se, kdo bo to plačal. Kot poudarja, je lastnik avtomobila Dario Ivančković, državljan Bosne in Hercegovine, prav tako je bil avtomobil tam kupljen in registriran.

Na naše vprašanje, zakaj so potem luksuzni avtomobil zasegle slovenske oblasti, Snežič odgovarja, da zato, ker so prepričani, da ga je vozil izključno on. Še več. Ivanković bo za ves ta čas slovenski državi zaračunal najemnino za kratkoročni najem, ki znaša 500 evrov na dan, saj, kot pravi Snežič, Slovenija z njim ni sklenila pogodbe za dolgoročni najem. Njegov prijatelj je v Bosni in Hercegovini že lani vložil tožbo proti Republiki Sloveniji. Samo za prvega pol leta odvzema pričakuje odškodnino v višini 80 tisoč evrov.

Kot nam še pove Snežič, bi ga njegovemu prijatelju slovenske oblasti že davno vrnile, če bi dokazal izvor premoženja. »Zakaj bi on, ki je bosanski državljan, Sloveniji to dokazoval?!« se sprašuje Snežič, ki upa, da posledice po njegovem nezakonitega odvzema ne bodo po žepu udarile prav slovenskih davkoplačevalcev.

Avto, ki je predmet davčne izvršbe zoper Snežiča, še vedno hrani Furs

Kot so nam pojasnili na finančni upravi, je vozilo še vedno pri njih v hrambi, saj tožbeni postopek, v katerem Republiko Slovenijo zastopa državno odvetništvo, še vedno poteka. Na naše vprašanje, kakšen je bil razlog za omenjeni odvzem, pristojni odgovarjajo, da je bilo vozilo predmet davčne izvršbe zoper Roka Snežiča. Kako pa na Fursu komentirajo dejstvo, da je Ivanković v BiH že vložil tožbo proti Republiki Sloveniji? »To je stvar postopka pred sodiščem,« se je glasil njihov odgovor.