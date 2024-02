»Predmetno vozilo je še vedno v hrambi pri Fursu, kjer ostaja do zaključka tožbe za ugotovitev lastninske pravice. Pravdni postopek se vodi pred Okrožnim sodiščem v Mariboru.« To so nam sporočili s Finančne uprave RS (Furs), ki je jeseni lani v nakupovalnem središču BTC zasegla vozilo maserati quattroporte. Na vprašanje, zakaj so ga zasegli, odgovarjajo: »Zadev, ki se nanašajo na konkretne davčne zavezance, žal ne moremo komentirati zaradi varovanja davčne tajnosti. V skladu z Zakonom o davčnem postopku kot davčna tajnost veljajo vsa dejstva, okoliščine, podatki, odločitve in drugi dokumenti, ...