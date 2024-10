Golob in Boštjančič nista bila iskrena?! Trdila sta, da so sredstva zagotovljena

Slovenija se na razpis za evropsko sofinanciranje superračunalnika še ni prijavila, čeprav sta premier Robert Golob in finančni minister Klemen Boštjančič javno trdila, da je zagotovljenih 50 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev, poroča RTV.

Premier je junija izpostavil, da je dogovor z Evropsko unijo sklenjen in da bo Slovenija prejela sredstva za superračunalnik, ki naj bi stal v Mariboru. Golob je o tem spregovoril tudi na Generalni skupščini Združenih narodov septembra, kjer je poudaril, da bo računalnik napovedoval globalne poplave.

»Lahko povem, da je dogovorjeno, da bo Slovenija za superračunalnik, ki bo stal v Mariboru, dobila 50 milijonov sredstev od Evropske unije in k temu bo 50 milijonov evrov dala država,« je dejal 5. junija, 23. septembra pa: »Izgrajujemo superračunalnik, ki bo povezan z vesoljem in napovedoval poplave po vsem svetu.«

Tudi minister Boštjančič je septembra v oddaji Politično hvalil delo nekdanje ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, rekoč, da je prav ona zaslužna za pridobitev omenjenih sredstev.

Navedbe niso bile resnične

Vendar se je zdaj razkrilo, da Slovenija evropskih sredstev še ni pridobila, saj se še sploh ni prijavila na razpis. Države, ki želijo sredstva, se morajo prijaviti do 4. novembra, kar ponuja največje možnosti za uspeh. Kljub temu se bo mogoče prijaviti tudi kasneje, do decembra 2024.

Klemen Boštjančič je septembra dejal, da je Stojmenova Duh zaslužna za pridobitev omenjenih sredstev. FOTO: Leon Vidic/delo

Sodelovanje pri prejšnjem projektu superračunalnika VEGA 1 je bilo vzorno, a tokrat razpis vodi ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki ima manj izkušenj. Koordinator Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja Samo Stanič poudarja, da mora Slovenija pripraviti kakovostno prijavo, saj bi s tem ohranila svoj ugled. Novi superračunalnik bo usmerjen v umetno inteligenco in bo pomembno prispeval h gospodarstvu, predvsem na področjih, kot je izdelava zdravil.

Prijavo morajo še oddati

Premier Golob je nedavno v Bruslju izjavil, da Slovenija sodeluje v dveh projektih za superračunalnik – enem z Italijo in drugem s partnerji iz Avstrije in Italije. Čeprav časovnice niso jasne, bo prijavo v imenu konzorcija slovenskih prijaviteljev oddal mariborski Institut informacijskih znanosti, pri čemer bo pobudo za prijavo dalo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.