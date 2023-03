Revizija UKC odkrila: naročanje brez javnega razpisa, poslovanje s podjetji, lastniško povezanimi z zaposlenimi

Revizorji družbe Ernst & Young so prečesavali sklenjene posle med UKC Ljubljana in dobavitelji. Pod drobnogled so vzeli postopke izbora dobaviteljev, njihovo ustreznost in ustreznost modela plačevanja ter opredelitev tveganj v sodelovanju z dobavitelji. Danes so zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan, direktor urada za nadzor in investicije Aleš Šabeder in direktor UKC Marko Jug predstavili nekatere nepravilnosti, ki so jih v preiskavi odkrili.

Ena izmed njih so kritična neskladja, ki imajo posledice za ugled zavoda, je povedal minister. »Eno ključnih sporočil revizije je, da gre za nespoštovanje zakonskih pravil, predvsem glede postopkov javnega naročanja,« je pojasnil. Neskladnosti so opazili pri oddaji naročil brez predhodno izvedenega postopka javnega naročanja in pri potrjevanju končnih poročil za posamezna javna naročila. Veliko je bilo zaznanega drobljenja naročil. Končni cilj revizije je odkriti, ali so oškodovali javne finance in če da, kdo je to storil.

Več podjetij, ki posluje z UKC, je lastniško povezanih z zaposlenimi v UKC

Med podjetji, ki so lastniško povezani z zaposlenimi v UKC, izstopa podjetje v lasti družine priznanega oftalmologa, ki je s kliničnim centrom v zadnjih štirih letih sklenilo za več kot dva milijona evrov zdravstvenih poslov, navaja portal 24 ur. Med podjetji, ki so dobila posel brez javnega razpisa, pa izstopa posel družbe Sanolabor, ki je UKC v desetih mesecih prodala za več kot 80.000 evrov robčkov za razkuževanje, kar je hujša kršitev zakonodaje.

Zaposlenih v tem zdravstvenem zavodu, ki so še s svojimi podjetji sklepali posle z UKC, naj bi bilo okoli deset, je danes povedal Šabeder. Loredan pa, da bodo podrobno preiskali primer za primerom zaenkrat lahko govorijo le o tveganju. Ali je res kdo izkoriščal te okoliščine, bodo še ugotovili. Loredan obljublja, da bodo na podlagi rezultatov, ki jih bodo dobili, uvedli sistemske spremembe v zdravstvu. Najprej v UKC Ljubljana, zatem še po isti metodi v drugih zdravstvenih zavodih po Sloveniji. Spremembe bodo menda vidne do konca leta. Če temu ne bo tako, bo omenjena trojica sprejela odgovornost za to, je obljubil Loredan.

Loredan: Ne smemo posploševati v smislu: vsi v UKC kradejo kot srake. Treba je preučiti vsak primer posebej. FOTO: Voranc Vogel

Vzpostaviti je treba pravilnike, kako poslovati naprej

Jug je povedal, da to poročilo za UKC pomeni neki mejnik. Poročilo so že predali KPK; danes ga bodo NPU. »Na nas je, kako bomo vzpostavili pravilnike in kako bomo poslovali vnaprej.« Nameravajo okrepiti tri stebre: preprečevanje, odkrivanje in ukrepanje. »Preprečevanje se začne z izobraževanjem zaposlenih (premalo je znanj o javnih naročilih), drugi steber je odkrivanje, vzpostavili bodo tudi mesto zaupnika za žvižgače. Kot končno pa je ukrepanje, na novo so zastavili službo korporativne varnosti. Nameravajo tudi modernizirati etične kodekse o poslovanju, ki so zastareli.