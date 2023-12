V biografskem leksikonu znanih osebnosti slovenskih pokrajin in Slovencev po svetu najdemo med Pomurci Štefana Titana, rojenega 3. avgusta 1944 v Murskih Črncih. Njegovo pestro življenje še slabo leto, preden jih bo dopolnil 80, poleg pisanja poezije in proze zaznamujejo zdravilstvo, bioenergija in radiestezija. Še vedno dela zagnano kot mladenič, očitno je, da s tem, ko pomaga drugim, pomaga tudi sebi. Štefan Titan bo delal še vsaj 10 let. FOTO: osebni arhiv Raka se ne loteva Rodil se je kot peti otrok v kmečki družini. Osnovno šolo je nekaj časa obiskoval v Kranju, kjer je živela njegova ...