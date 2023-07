Razstava, na kateri se razkazuje veliko podob: 343 razglednic jim je odstopilo 31 darovalcev (FOTO)

V avli Doma II. slovenskega tabora Žalec so predstavili največjo razstavo razglednic krajev v porečju Savinje od izvira do izliva. Največ zaslug za to ima goreč zbiratelj iz Filatelističnega društva Žalec Veni Ferant, ki se je pred časom domislil, da bi lahko iz razglednic ustvarili zanimivo zgodbo.

Skupaj z učenci filatelističnega krožka na I. OŠ Žalec so se lotili zbiranja razglednic krajev ob reki in nastala je razstava, na kateri se v 20 vitrinah razkazuje več kot 600 podob, zvrstile so se tudi skoraj vse znamke, povezane z območjem Savinje. Pri zbiranju so pomagali učenci 12 osnovnih šol iz 13 občin, na dan odprtja razstave pa so žalski filatelisti na tamkajšnji pošti predstavili še nov priložnostni poštni žig, osebno znamko in novo razglednico, vse z naslovom Savinja nas povezuje.

Pomagali tudi časopisi

Da Savinja resnično povezuje, so ob velikem številu obiskovalcev potrdili tudi župan Mestne občine Celje Matija Kovač, župan Občine Laško Marko Šantej in župan Občine Žalec Janko Kos. Za popestritev so poskrbeli učenci Glasbene šole Risto Savin Žalec z narodno-zabavnim kvintetom, dogodek pa je povezovala vodja domoznanskega oddelka Medobčinske splošne knjižnice Žalec Karmen Kreže, ki je med drugim razodela ozadje razstave: »Velik zbiratelj in srce Filatelističnega društva Žalec ter glavni pobudnik te razstave Veni Ferant je povedal, da so pred leti razglednice počasi začele pridobivati veljavo tudi v filateliji. Že prej je več filatelistov zbiralo razglednice, večinoma podobe svojega kraja ali bližnje okolice. Tako je nastalo že nekaj odličnih eksponatov, ki so jih ljudje sprejeli z zanimanjem in radovednostjo. Veni kot zaprisežen in ponosen Savinjčan se je domislil, da bi lahko z razglednicami, ki prikazujejo kraje ob reki Savinji, ustvarili še eno zanimivo zgodbo. Ker pa je bilo razglednic premalo za izvedbo resnejšega načrta, so se skupaj z učenci filatelističnega krožka na I. OŠ Žalec lotili zbiranja razglednic, pri tem jim pomagali tudi nekateri časopisi, za kar se jim še posebej zahvaljujejo. Tudi prek spletnih strani so opozarjali na akcijo, za pomoč so zaprosili filateliste in zbiralce. Počasi so začela prihajati pisma, v njih pa razglednice. Večinoma so bile iz 70. let prejšnjega stoletja, tu in tam se je našla kakšna črno-bela. To jih je opogumilo, da so se še aktivneje lotili zbiranja. Filatelistično društvo Žalec je nekaj kakovostnejših razglednic kupilo na različnih dražbah, zanimiv pa je podatek, da jim je 31 darovalcev odstopilo skupno kar 343 razglednic.«

Razgiban in idiličen svet Savinje Savinja je najdaljša reka z izvirom in izlivom na slovenskem ozemlju. Na poti od izvira pod Okrešljem nad Logarsko dolino do izliva v Savo v Zidanem Mostu prepotuje 102 km. Če smo natančnejši, je vodotok z imenom Savinja krajši za 7 km. Prvi izvir je pod Okrešljem, kjer voda kmalu pade prek previsa 90 m globoko kot slap Rinka. Voda kmalu ponikne in skozi Logarsko dolino teče v glavnem pod površjem z imenom Kotovec. V spodnjem delu doline, v Logu, se drugič rodi, tokrat z imenom Črna, od tam naprej do izstopa iz doline pa teče po površju in se kilometer nižje steka s potokom Jezera iz Matkovega kota. Šele od združitve Črne in Jezera pravzaprav govorimo o Savinji. Porečje nam kaže razgiban in idiličen svet, kjer se voda giblje skozi ozke soteske gorskih očakov do umirjenih ravnic v dolinah in kotlinah. Ob omembi Savinje lahko pomislimo na naselitev jamskega človeka v paleolitiku, na tradicijo splavarstva, zeleno zlato, knežje mesto in Celjske grofe, termalne vrelce in del južne železnice, ki se prav pri Zidanem Mostu, kjer se Savinja izliva v Savo, preusmeri proti Ljubljani.

Člani krožka poudarjajo, da zgodbe s tem nikakor še ni konec, saj bodo poskusili obsežno zbirko še povečati. Posebej so veseli odziva nekaterih osnovnih šol, ki so jim na poslano razglednico odgovorili z razglednico svojega kraja. Tudi te so prikazane na razstavi, kar 20 vitrin pa dokazuje, da Savinja res povezuje.

Uspešno delovanje obeh krožkov

V nadaljevanju je moderatorka predstavila filatelistična krožka na I. OŠ Žalec in OŠ Prebold in povedala, da ima filatelistični krožek na osnovni šoli v Žalcu dolgo tradicijo. Že pred 1970. ga je vodil Dominik Vrbič, z mladimi so dosegli nekaj lepih uspehov na razstavah. Potem je vnema počasi ugasnila, a so krožek znova ustanovili 2002. Prvih 15 let ga je uspešno vodil mentor Toni Četina, leta 2017 je delo prevzel Veni Ferant, pridružila se je učiteljica Barbara Jevšnik. Mladi filatelisti so dosegli odmevne rezultate in se predstavili na številnih razstavah doma in po svetu, predvsem pa veseli dejstvo, da so poiskali ideje v svojem okolju, kot sta na primer zbirki Ribnik Vrbje in Učna pot okoli jame Pekel. Šolska krožka sta bila zelo uspešna tudi na nedavni državni filatelistični razstavi v Trbovljah. Preboldski krožek, ki ga je dolga leta vodil Marjan Plavčak, je prejel pozlačeno in zlato medaljo, Žalčani pa zlato medaljo in največ točk prav z razstavo Savinja nas povezuje. Ferant je v zvezi s tekmovanjem povedal: »Ob zbiranju se je porodila zamisel, da z razglednicami pripravimo tekmovalni eksponat. Za ta eksponat, ki govori zgodbo o deklici, ki je v šoli po napornem dnevu pri zadnji šolski uri malce zatisnila oči in v sanjah kot ptica preletela celotno pot reke Savinje, smo morali pripraviti 80 listov formata A4, za kar smo porabili skoraj 160 razglednic. Veseli smo, da nam je tako dobro uspelo in da smo na državni razstavi za razglednice prejeli zlato medaljo ter posebno nagrado za najboljšo mladinsko filatelistično zbirko. Konec septembra bomo tekmovalni eksponat o krajih ob Savinji predstavili tudi na mednarodnem tekmovanju dežel, članic Alpe–Jadran v italijanskem Trbižu.

Razstava ponuja več kot 600 razglednic krajev, povezanih s Savinjo. FOTO: Darko Naraglav

Župan Kos je namignil, da je ta razstava morda nekakšen začetek novega povezovanja krajev in ljudi ob Savinji ter Ferantu izročil spominsko darilo. Sledilo je prijetno druženje. Vsi so si bili enotni, da si že dolgo niso ogledali tako obsežne in kakovostne razstave. Mimogrede, mladi filatelisti za prihodnje leto načrtujejo novo zgodbo, povezano z zgodovino pošte.

Kolaž razglednic je zares pisan. FOTO: Darko Naraglav

Poštni grb in znamka, izdana na dan odprtja razstave. FOTO: Darko Naraglav