Stavka na nekaterih upravnih enotah (UE) po Sloveniji je včeraj dosegla novo točko: z ministrstva za javno upravo (MJU) so javnosti posredovali precej suhoparno novico o spremembi v vodstvu UE Ljubljana, sicer največje pri nas. Minister Franc Props je namreč razrešil načelnico Andrejo Erjavec. Ob tem pa so takoj navedli: »Minister za javno upravo lahko v roku enega leta od nastopa funkcije razreši načelnico ali načelnika upravne enote. Razrešitve ni treba posebej obrazložiti.« Včeraj je minister tudi imenoval vršilca dolžnosti načelnika UE Ljubljana. To je Marko Grujičić, ki bo lahko na polož...