Razlog za slabo precepljenost? »Problem je vlada, ki žal nima legitimnosti«

V EU so proti covidu19 z vsemi odmerki cepljene skoraj tri petine (58,9 odstotka) prebivalstva, v Sloveniji pa 44 odstotkov, kar je med najmanjšimi deleži v EU.



Antropologinja Vesna Vuk Godina je v pogovorni oddaji Tarča dejala, da Slovenci usklajujemo mnenja v ozkih krogih, vsi drugi pa so že sovražniki: »Problem je vlada, ki žal nima legitimnosti. Vlada bi lahko izoblikovala splošni interes, ki pa ga Slovenci ne poznamo trajno. Bila so le krajša obdobja, kot so vstop v EU in Nato, NOB, ki so povezala več skupin ljudi, ki se ne poznajo, v večjo skupino, ki je lahko funkcionirala usklajeno.«



Direktor zdravstvenega doma Jernej Završnik pa je opozoril, da smo Slovenci navajeni na obvezna cepljenja otrok: »Pred 15 leti smo imeli razpravo o obveznem ali neobveznem cepljenju in smo se morda takrat polenili. Otroci so cepljeni in o neobveznem cepljenju nismo razpravljali. Rezultati neobveznega cepljenja proti gripi pa so štirikrat nižji kot v drugih evropskih državah.« Odvetnik Blaž Kovačič Mlinar ob tem poudarja, da obvezno cepljenje ni prisilno cepljenje, tako kot ni prisilnega zdravljenja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: