Razkrivamo neverjetne podrobnosti o prodaji hiše, ki jo je obnovila Delovna akcija

V zadnjih dneh je veliko prahu v javnosti dvignila informacija, da se na nepremičninskem portalu prodaja hiša, ki jo je letos obnovila ekipa Delovne akcije na Pop TV. Med številnimi družinami, ki jim je na pomoč priskočila Ana Praznik, je bila namreč tudi Polona Cvirn, ki naj bi zase in za hčer kupila hiško, ta pa naj ne bi bila primerna za bivanje. Polona je trdila, da je za nakup vzela hipotekarni kredit.

Kmalu se je izkazalo, da hiše ne prodaja Polona, saj sploh ni njena lastnica, ampak le najemnica. Kot nam je dejala v telefonskem pogovoru, se je z lastniki dogovorila za odkup in kupnino poravnala prek mobilne denarnice mBills. Denar naj bi se nato nekje »izgubil«, saj lastniki kupnine na račun niso prejeli. Kot dokazilo nam je posredovala zaslonski posnetek domnevnih nakazil v omenjeni aplikaciji. Preverite sami:

Potrdila o plačilu, ki nam jih je posredovala Polona. FOTO: zaslonski posnetek. Montaža: S. N.

Kupnina naj bi bila razdeljena na več delov, saj je lastnikov hiše več. Zneski posameznih transakcij, ki jih je po svojih trditvah opravila, se gibljejo med 10.250 evri in 11 tisočaki. Kmalu se je pojavilo vprašanje, kako je lahko prek mBills nakazala tolikšne zneske, saj po naših podatkih višina transakcij, ki jih posameznik lahko izvede v enem mesecu, pri omenjeni mobilni denarnici omejena na 10.000 evrov.

mBills je sicer mobilna e-denarnica, priročna za hitro plačilo žemlje v pekarni ali položnice za elektriko, ki se izvede prek mobilnika in ne potrebuje zamudnega vpisovanja TRR-številk in sklicev. Da bi kdo z njo poskušal plačati hišo, pa še nismo slišali.

Kaj pravijo pri mBills?

Iz mBills so nam po prošnji za preveritev transakcij odgovorili, da kakršno koli posredovanje podatkov ne bi bilo skladno s poslovanjem, saj gre za zasebne transakcije, ki jih javno ne razkrivajo. Podatke o posameznih transakcijah se razkriva le pooblaščenim osebam v primeru, da obstaja ustrezna pravna podlaga.

Posredovane posnetke zaslonov domnevnih plačil smo primerjali z lastnimi v mBills denarnici. Oblikovno in tekstovno se v nekaterih postavkah razlikujejo, tako da bi sum ponarejevanja dokazil o plačilu lahko obstajal. Več bo znanega po prošnji za uradno preveritev na mBills.

Lastnica: Bili smo že pri notarju, nato pa denarja ni bilo od nikoder

Svojo plat zgodbe nam je povedala tudi ena od lastnic hiše. Kot pravi, je bila Polona najemnica hiške, ki je želela odkupiti nepremičnino za dobrih 40 tisočakov. Ker denarja lastniki niso nikdar dobili, so jo po izteku pogodbe prosili, naj zapusti stanovanje. »Bili smo pri notarju, sklenili pogodbo, vse overili, nato pa denarja ni bilo.« Ko so jo vprašali, kje je kupnina, naj bi jim pokazala odrezke mBillsa in zatrjevala, da je zadevo plačala, ter dejala, da ne ve, kje se je zalomilo.

Tedni so minevali, vsak dan naj bi jo klicali in jo, tako solastnica, opozarjali, da bo zadeva zapadla in da morajo plačati davek od prodaje: »Najprej je govorila, da je neki fant nakazal denar, nato pa, da naj bi ga ona ... Ona denarja nima in ga nikoli ni imela.«