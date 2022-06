Razkrivamo, kakšne sankcije čakajo neposlušno RTV-jevko Eugenijo Carl

Generalnega direktorja RTV Andreja Graha Whatmougha smo prosili za komentar izjave novinarke RTV Eugenije Carl, ki je na facebooku zapisala: »Dopisniki smo dobili "befel", da moramo delati tudi za Panoramo. Niti mrtva!«

»Naj najprej pojasnimo, da Eugenija Carl ni dopisnica, torej gre za neresnične navedbe,« pojasnjuje služba za komuniciranje RTV Slovenija.

Andrej Grah Whatmough, generalni direktor RTV. FOTO: Voranc Vogel

V javni službi

Na vprašanje, kako je mogoče, da zaposleni delavec zavrača navodila nadrejenega in se samostojno odloča, kaj bo in česa ne v službi delal, odgovarjajo, da posameznih zapisov zaposlenih na zasebnih profilih družabnih omrežij ne komentirajo. »Poudarjamo, da ti zapisi ne izražajo stališč RTV Slovenija in se od njih distanciramo, odgovornost zanje v polnosti nosijo posamezniki. Vsak zaposleni v javni službi se mora zavedati, da s svojim ravnanjem na zasebnih profilih družbenih omrežij vpliva tudi na javno podobo institucije, v kateri je zaposlen. Vodstvo RTV Slovenija od svojih sodelavcev upravičeno pričakuje, da s spoštljivim in dostojanstvenim nivojem komuniciranja na družbenih omrežjih skrbijo za svojo osebno integriteto in s tem neposredno tudi za verodostojnost svojega dela in posredno za ugled RTV Slovenija.«

Kaj je sprejemljivo in kaj ne

Kakšne ukrepe oziroma sankcije se predvidevajo za neupoštevanje navodil nadrejenih, odgovarjajo, da so junija lani na RTV Slovenija sprejeli smernice in priporočila za nastopanje na družbenih omrežjih in digitalnih platformah. »Ti so v prvi vrsti namenjeni sodelavcem RTV Slovenija za nastopanje na spletu, družabnih omrežjih in digitalnih platformah, hkrati pa predstavljajo jasno sporočilo, kaj si RTV Slovenija pri nastopanju na sodobnih platformah želi, kaj pričakuje, pa tudi, kaj je zanjo sprejemljivo in kaj ne. Ob tem se zavedamo, da je izražanje mnenj posameznika ustavno zagotovljena pravica. S smernicami posebej poudarjamo, da morajo zaposleni na družabnih omrežjih nastopati profesionalno, spoštljivo in pri tem upoštevati vrednote RTV Slovenija, prav tako ne smejo škoditi ugledu medija ter svojih sodelavk in sodelavcev. Zaposlene tudi redno spodbujamo, da jih spoštujejo ter da se problemi in izzivi rešujejo v konstruktivni razpravi znotraj hiše.«

Jih lahko pričakujemo v takšnem primeru? »Smernice sankcij za zdaj ne predvidevajo. Naj dodamo še, da za vse zaposlene na RTV Slovenija velja veljavna delovnopravna zakonodaja, ki ureja delovne pravice in obveznosti posameznikov.«

Torej, sankcij za neposlušno Eugenijo ne bo.