RTV odločna, da v tej oddaji ne bo sodelovala: »Niti mrtva!«

Na drugi program RTV je konec maja prišla nova informativna oddaja z imenom Panorama. Že odkar jo so napovedali, se znotraj hiše in tudi v javnosti lomijo kopja. Deljenja mnenja glede informativne oddaje so še pred začetkom njenega predvajanja na rob pripeljala voditeljico in dolgoletno novinarko RTV Andrejo Gregorič.

Do oddaje je že od vsega začetka kritična tudi RTV novinarka Eugenija Carl. Zdaj naj bi ji – tako kot ostalim dopisnikom – naročili, da morajo delati tudi za Panoramo, kar pa Carlove ni ravno navdalo z navdušenjem. »Dopisniki smo dobili "befel", da moramo delati tudi za Panoramo. Niti mrtva!« je zapisala na Facebooku. V komentarju pod objavo pa je izrazila prepričanje, da se bodo temu uprli tudi drugi kolegi.