Znebite se negativnosti

Perfekcionizem vam znižuje vibracijo: če se trudite doseči nekaj nedosegljivega, bo posledica samo, da se boste počutili neuspešne. Prav tako sodbe o sebi in drugih: ko obsojate, se osredotočite samo na negativne lastnosti drugih in sebe. Dvom o sebi je seme, ki se bo razraslo po vseh področjih vašega življenja, če ga ne izkoreninite.

Poskusite se odvaditi tudi predvidevanja, da se bo odvil najslabši scenarij, kajti če mislite, da ne bo nikoli bolje, res ne bo. Odrekate se namreč upanju. Zaskrbljenost vam škodi, saj ničesar ne spremeni, vpliva pa na vaše zdravje in mentalno stanje. Pritoževanje je slabo, kajti ko se osredotočate na negativno, se naravnate na to, da nikoli ne boste zadovoljni ali srečni. Guruji spodbujajo tudi, da se znebite potrebe po nadzoru. Vsega ne morete nadzorovati, in ko poskusite in vam ne uspe, boste samo krivili sebe.