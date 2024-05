Je to za Raiven dobro ali slabo? Njen nastop so umestili med dva favorita

V soboto bo v Malmöju na sporedu finalni večer izbora za pesem Evrovizije. Slovenija bo nastopila kot 22., med dvema favoritoma za zmago na letošnjem izboru. Pred Raiven bo na odru Švicar Nemo, za njo pa bo nastopil Hrvat Baby Lasagna. Kaj to pomeni? Je to za Raiven dobro ali slabo?

»Menim, da ima Slovenija dober izhodiščni položaj, saj nastopa med dvema državama, ki sta v igri za zmago, kar pomeni, da bo naš nastop zagotovo opažen. Torej pred nami je močna Švica, za nami pa še močnejša Hrvaška. Veliko gledalcev si bo želelo ogledati oba nastopa, med njima pa bo Raiven, ki ima prav tako izjemno dodelan nastop, ne nazadnje pa vrhunski vokal,« je na naše vprašanje odgovoril Alesh Maatko, urednik spletne strani Evrovizija, ki na Švedskem izbor spremlja v živo.

Dodal je še, da je vzdušje sicer izjemno prijetno, v slogu praznika glasbe. »Vidi se, da je izbor na Švedskem, ki ta festival res obožuje in z njim živi. Tako pred dvorano kot tudi v dvorani obiskovalci uživajo ob nastopih, s tem, da nekdo pobere večji, spet drugi malo manjši aplavz. Menim, da bo tako tudi v finalu, kjer bo arena pokala od dobre volje.«

Kako pa komentira napovedi? »Sodeč po stavnicah naj bi slavila Hrvaška. Toda zdi se mi, da ima kar močno, predvsem vokalno konkurenco pri Švici in Franciji. Tako ena kot druga lahko presenetita na koncu, saj stavnice niso 100-odstotno zagotovilo, kdo bo zmagal. Mimogrede, tudi v športnih tekmah se zmotijo! No, na koncu je lahko zmagovalec popolnoma nekdo tretji, ni izključena niti Ukrajina, omenja se Italijo, Irsko in celo Izrael, ki letos še kako buri duhove. Se mi zdi, da bo ljudstvo naklonjeno šov nastopom, stroka pa, upam, bo prisluhnila tudi vokalom, saj gre ne nazadnje za 'song contest'.«