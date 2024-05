Glasbena legenda neprepoznavna: »Staraj se dostojanstveno«

Shania Twain je nedavno objavila fotografijo z lasmi pastelne barve, vendar se zdi, da je bila njena preobrazba preveč dramatična, saj jo oboževalci komaj prepoznajo.

Pevka je delila sliko, na kateri pozira z dolgimi, nežno rožnatimi prameni, nasmejana od ušesa do ušesa. Videti je čudovito, pastelni prameni pa ji padajo pred obraz.

Z močno naličenim obrazom in črno bluzo je poudarila svojo novo estetiko. Ob sliki je zapisala: »Všeč mi je ta odlomek s snemanja naslovnice revije, ker lahko ČUTITE, kako zelo sem se zabavala. Pričakujte, da si bom v Vegasu barvala lase in počela vse, kar si drznem!«

Oboževalci so pohiteli z izražanjem svojega mnenja, mnogi so bili zmedeni, kako drugačna je videti. Nekdo je napisal: »Ta slika niti približno ni podobna tebi,« drugi je dejal: »Že leta sem oboževalec, nisem dojel, kdo je to.«

Zaskrbljeni sledilec je dodal: »Ljubim Shanio, vendar je na tej sliki neprepoznavna, sploh je ne bi prepoznal, če ne bi slišal glasbe,« je ciljal na znano pesem, ki jo je pevka pripela k objavi.

Nekateri jo obsojajo, drugi podpirajo

Nekdo drug je vprašal: »Kdo za vraga je to??!« in »Pred desetimi leti se je lepo starala in še vedno imela svoj stil. Ta nova različica preprosto ni to in želim si, da bi nas poslušala! Staraj se dostojanstveno!«

Več komentarjev je postavilo vprašanje, »Kje je Shania,« vendar so nekateri branili pevkin drzni novi videz. Ena oseba je rekla, da »obožuje« njene nove rožnate lase, medtem ko je druga dejala: »Ja, res! Življenje po lastnih željah! Tako sem navdušena, da jo bom kmalu videla na odru! Ljubezen.«

Shania ima običajno velike, voluminozne rjave kodre, zato je njena zadnja pričeska popolnoma presenetila njeno bazo oboževalcev.

Kaj menite vi? Naj človek živi po lastnih željah, ali naj se na vsakem koraku uklanja muham glasnih komentatorjev?