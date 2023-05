Razkrito, kako visok odškodninski zahtevek so prejeli zaradi zamenjave bolnikov

Celjska bolnišnica je zaradi zamenjave identitete dveh bolnikov septembra lani prejela en odškodninski zahtevek v višini 42.071 evrov. Odškodninski zahtevek so predali v obravnavo zavarovalnici, pri kateri imajo sklenjeno zavarovano odgovornost. Zavarovalnica se je z vlagateljema zahtevka poravnala, so povedali v bolnišnici.

Dejali so še, da informacije o izplačani odškodnini nimajo, saj jih zavarovalnic ni seznanila z izplačanim zneskom odškodnine.

V celjski bolnišnici je septembra lani prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. Sprejeli in identificirali so ju na podlagi sprejemne dokumentacije in informacije reševalnega osebja Zdravstvenega doma (ZD) Sevnica, ki ju je pripeljalo. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli, ko so umrlega bolnika že pokopali.

Izredni strokovni nadzor v bolnišnici je pokazal, da je do zamenjave bolnikov prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice ob predaji bolnikov med reševalcema ZD Sevnica v triažo.

Zaradi zamenjave identitete dveh bolnikov je svet zavoda celjske bolnišnice novembra lani razrešil direktorja bolnišnice Aleksandra Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja.

Marca letos pa so svetniki namesto Svetelška za direktorja bolnišnice imenovali Dragana Kovačića, Vindišarja pa je nasledil Radko Komadina.