Razkriti posnetki: Janšev minister tajkunu predlagal, kako naj se izogne plačilu davka

V oddaji 24ur zvečer so objavili posnetke pogovora med ministrom Andrejem Vizjakom in nekoč močnim tajkunom Bojanom Petanom iz vrst LDS. V času vojne za prevlado v Termah Čatež naj bi Vizjak Petana prepričeval, naj opravi posel tako, da mu ne bo treba plačati davka. Takratni gospodarski in zdajšnji okoljski minister naj bi tako takrat Petanu dejal, da je »glupo«, da bi firma plačevala davek državi. Petanu je obljubljal tudi kooperativnost države pri nadzornem svetu in kadrovanju v omenjeni družbi, če bo Petan sledil Vizjakovim navodilom. »Poglej, midva se lahko zmeniva eno stvar. Če se zmeniva, te jaz ne bom nategnil, ker še nisem nobenega.« Kdo je posnel pogovor, v oddaji niso razkrili, se pa na spletnih omrežjih pojavljajo informacije, da naj bi to storil prav Petan.

Petan zaradi domnevne zlorabe položaja na sodišču

Februarja letos se je s predobravnavnim narokom na koprskem sodišču začelo sojenje v primeru domnevnega izčrpavanja Term Čatež oz. podjetij iz kroga DZS. Pred sodnico je stopil tudi Petan, ki očitanega kaznivega dejanja ni priznal.

Petanu, ki je v okviru skupine DZS predsednik uprave krovne družbe DZS, predsednik uprave časopisne hiše Dnevnik in generalni direktor Term Čatež, očitajo dve kaznivi dejanji – zlorabe položaja pri upravljanju gospodarske družbe pred prevzemom Term Čatež ter zlorabe položaja znotraj nadzornega sveta Term Čatež in v Marini Portorož.