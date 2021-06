Razkrili, kaj se dogaja na slovenski farmi: od groze vas bo streslo

Slovenijo v teh dneh pretresajo posnetki, ki so v zadnjih dveh letih nastali na prašičji farmi v Sloveniji. Razpadajoča trupla, hude poškodbe in odprte rane, premajhne kletke, ležanje v fekalijah ... To je le nekaj izmed grozljivih podrobnosti, ki so jim bili priča aktivisti, ki so v letih 2020 in 2021 izvedli skrito preiskavo in dokumentirali razmere na farmi v Sloveniji, ki je namenjena vzreji pujskov.Na spletni strani prasicereja.info so zapisali, da posnetki prikazujejo standardno prakso, ki je neizogiben del sodobne živinoreje. Dodajajo, da pridobljeni material razkriva popolnoma drugačne razmere reje od teh, ki jih v svojih oglasih prikazuje mesna industrija. Naravnost grozljive posnetke je objavila nevladna organizacija društvo AETP (Animal Enterprise Transparency Project), ki za zdaj ne želi razkriti, za katero farmo gre, a zagotavljajo, da je to večja farma v Sloveniji. Posnetke so dobili anonimno in so jih pridobivali več mesecev.Očividka, ki je spregovorila za Svet, je povedala, da so bili priča omejenemu gibanju živali, visoki smrtnosti mladičev, ki so bili v fekalijah, razkrajajočim truplom, krvavim zaležaninam, mastitisom, odprtim ranami ... Videla je betonska in kovinska tla z ostrimi režami, rutinsko ubijanje mladičev in več dni stara trupla odraslih živali, ki so bila sklenjena v konstrukcije.Na upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo naslovili vprašanja, ali so z omenjenimi posnetki seznanjeni in kako bo inšpekcija ukrepala.