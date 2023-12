SDS sporočil Logarju: Izstopi iz stranke ali pa te bomo izključili

Dolgo se je kuhalo in zdaj je skuhano. Anže Logar ne bo več član stranke SDS. To, na kar so mnogi namigovali že dlje časa, se bo tudi zgodilo. V stranki SDS ni prostora za večnega predsednika Janeza Janšo in Anžeta Logarja, zato so Logarju pokazali vrata.

Spomnimo, da je pred dnevi Logar odstopil kot predsednik sveta SDS, zato se je sinoči sešel strankarski izvršilni odbor. Kot poroča portal Delo, so po seji članom poslali sporočilo, v katerem so pojasnili, da so Logarja pozvali k izstopu iz stranke, da ga ne bi izključili. Izvršni odbor menda ocenjuje, da po razpravi na zadnji seji poslanske skupine SDS ni nikakršnega dvoma več, da aktualni poslanec SDS Anže Logar ustanavlja novo stranko.

»Obžalujemo ustanavljanje nove stranke s pomočjo kapacitet SDS ter škodljivo drobljenje sil. Ker po slovenski zakonodaji ni dopustno, da je državljan hkrati član dveh političnih strank, bo moral končno odločitev slej ko prej sprejeti poslanec sam. Zaradi poštenega odnosa do volivcev in do javnosti pa je treba vedeti, da nadaljnjih nastopov in stališč poslanca Anžeta Logarja ni mogoče več avtomatično šteti za stališča SDS, ampak za stališča nove stranke v nastajanju,« so zapisali v izvršnem odboru stranke.