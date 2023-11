Logar in Janša: Iskren odstop ali »počasno oddaljevanje« od SDS?

»Ni treba etiketirati vsakega koraka, moj odstop je bil iskren,« umik s čela sveta SDS komentira poslanec Anže Logar. Poudarja, da se Platformi sodelovanja, ki jo vodi, pripisuje določene interese, ki jih ni.

»Interesov za platformo ni, je zgolj občutek družbene dolžnosti, da pomagamo Sloveniji,« je ob robu druge okrogle mize, posvečene duševnemu zdravju, ki jo je organiziralo društvo Platforma sodelovanja, dejal Logar. V petek je sicer odmevala njegova odločitev, da se po več letih umakne s čela sveta stranke SDS. Meni, da je bil pravi čas, da povleče to potezo. O svoji nameri je predsednika stranke Janeza Janšo obvestil minulo sredo, je navedel. Informacij, ki so po seji sveta stranke zaokrožile v javnosti, da naj bi prvak SDS med drugim dejal, da si interesi društva in stranke SDS delno nasprotujejo, Logar danes ni želel komentirati. Na petkovi seji sveta stranke Logar sicer ni bil prisoten.

Društvo ne bo preraslo v stranko

Logar za zdaj ostaja na stališču, da društvo ne bo preraslo v stranko. Glede izjav Janše za Radio Ognjišče, da bo iz platforme nastala politična lista ali stranka, ki bo zagotovo faktor na naslednjih volitvah, pa je Logar dejal, da iz različnih strani sliši različna razmišljanja, a da se bo upravni odbor platforme odločil pravilno, ko bo čas za to. »V tem trenutku še zdaleč ni,« je dodal.

»Počasno oddaljevanje« od SDS

Ustanovna članica društva in nekdanja poslanka SDS Romana Jordan medtem v Logarjevi potezi vidi »počasno oddaljevanje« od SDS.

Da je bilo špekulacij o ustanoviti stranke pod vodstvom Logarja že veliko, je danes poudarila tudi ustanovna članica društva Jordan. Tudi sama je zatrdila, da ambicija platforme za zdaj ostaja delovati kot društvo. O tem, ali bi se sama pridružila morebitni stranki, pa je odvrnila, da je za to še bistveno prehitro. Ob tem je zatrdila, da Logarjevega umika s čela sveta stranke SDS ne povezuje s samim društvom.

»Se mi pa zdi dobro, da tako politični prostor postaja jasnejši, kajti Anže Logar je tako s svojimi dejanji kot tudi s svojo politiko pokazal, da se je od stranke SDS začel počasi oddaljevati. Na tak način njegovo potezo podpiram,« je dejala Jordan, sicer tudi prvopodpisana pod Logarjevo kandidaturo za predsednika republike ob lanskih volitvah.