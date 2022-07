Razgaljena Nataša Pirc Musar: tako odgovarja na očitke

Že pred dnevi je Nataša Pirc Musar, ki ji po zadnji anketi Dela kaže najbolje v naskoku na predsedniško mesto, razkrila premoženje, ki ga imata z možem Alešem Musarjem. Govorimo o več milijonih evrih, mnoge pa je pri tem zbodlo, da je pri nepremičninah navedena cenitev po Gursu, ki da je »prastara« in nikakor ne izraža resničnega stanja. Tako naj bi bila prenovljena hiša vredna zgolj 147.000 evrov (tri četrtine pripadajo Pirc Musarjevi, njen delež pa naj bi bil tako vreden 110.000 evrov). Na to temo se je danes oglasila in pojasnila:

»Pri družinski hiši v Radomljah je navedena ocenjena vrednost po GURS, ki je objavljena v javnem registru. Zavedam se, da so zneski, ki jih najdete v spletnih bazah GURS praviloma pod tržnimi vrednostmi. Zato je dodana tudi opomba, da tržna vrednost nepremičnine lahko odstopa od navedene. Verjamem, da je hiša, zgrajena leta 1933, ki sva jo z možem kupila in obnovila leta 2001, vredna precej več kot 147.000 evrov. Ker nimam nobene druge cenitve in ker hiša ni na prodaj, bi bila vsaka navedba tržne vrednosti čista špekulacija.«

Enako je dejala tudi za hišo v Ljubljani, ki je po Gursu vredna 260.000 evrov.

Glede plače – iz dohodninske odločbe je razvidno, da je prejela nekaj več kot 24.000 evrov bruto – je pojasnila, da ji je kot direktorici odvetniške družbe »pomembno, da so vse tekoče obveznosti družbe redno poravnane. Ker sem tudi solastnica, sem zlasti v tveganih časih epidemije pripravljena na to, da čez leto dobivam zmerno plačilo, ki mi zadošča za življenje, moja nagrada pa je odvisna od uspešnosti poslovanja celotne družbe. Uspešnost se odrazi na dobičku, iz katerega so izplačane dividende.«

Mimogrede: Anže Logar, po zadnji anketi Dela najbližji zasledovalec Pirc Musarjeve, je za Siol razkril, da ima v lasti četrtino hiše v Ljubljani. Tudi on se je skliceval na Gursovo vrednost in tako svojemu deležu pripisal vrednost 40.691 evrov. Kaj danes sploh lahko kupite za 160.000 evrov v Ljubljani?