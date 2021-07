Prvi vinograd miru in prijateljstva (FOTO)

Aleksandra Pivec je prepričana, da bo kmetijska ministrica.

Na znani kmetiji Mahnič v Dragonji pri Sečovljah so ob dvodnevnem srečanju vitezov vina (Ordo Equestris Vini Europae − O.E.V.E.) iz vse Slovenije ter več evropskih konzulatov prejšnji mesec odprli prvi evropski vinograd, in sicer ob 30-letnici delovanja konzulata za Slovenijo in obenem 30-letnici samostojne Slovenije.Družina Mahnič je s pomočjo stroke vinogradništva ter viteškega konzulata za Primorsko ustvarila ampelografsko zbirko vinskih trt, posvečenih svobodi, prijateljstvu narodov in miru med državami evropske povezave ter širše.Ob veliki slovesnosti ob obeležju ustanovitve Konzulata za Slovenijo pred tridesetimi leti so v stolni cerkvi sv. Jurija v Piranu 12. junija izvedli veliko jubilejno viteško svečanost. V viteškem krogu so razglasili viteško vino za leto 2021, nato pa po sprejemu v hotelu Bernardin s kosilom in predstavitvijo vinskega izbora nagrajenca okitili z laskavim priznanjem in imenovanjem za viteško vino capris grand cuvee letnik 2018 družbe Vinakoper.V nedeljo so ob strokovni ekskurziji v Krajinskem parku Soline v Parecagu v Sečovljah izvedli 6. srečanje konzulatov OEVE/ERVV s področja zveznih dežel in držav Alpe-Adria. Na slovesnem delu prireditve so podpisali listino za mir v več evropskih jezikih. Popoldanski program se je nadaljeval v vasici Dragonja na posestvu Mahnič z odprtjem in blagoslovom prvega evropskega viteškega vinograda miru in prijateljstva.Delegacije konzulatov oz. sosednjih držav ter slovenskih viteških legatur so posadile vinske trte v velik vinograd Mahničevih, ki so ga namensko uredili kot evropski ampelografski vrt. Kot je povedala strokovnjakinja za vinogradništvo KGZ Nova Gorica − selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje pri Vipavi, »v njem raste 19 posebnih sort ter najpomembnejši vrsti slovenske Istre malvazija in refošk. Tu raste in zdaj že rodi 12 domačih belih sort oz. biotopov: bianchera, borgonja rošta, malfašija, maliga, kanarjola, momjanški muškat kepica, muškati drobni, vili, ottonell, pinjoleta, tribjan ter izjemna peteršiljasta žlahtnina. Ohranili so tudi rdeče in rdečkaste sorte; cipro, črna borgonja, malorčan balonček, maločrn mali grozd, piranski refošk, sladki teran in neznana sorta barvarica Mahnič.«Ob svečani posaditvi so dodali še več drugih ekskluzivnih sort, ki so jih posadili vitezi vina in nekateri gostje iz različnih področij in držav. Za legaturo Štajersko in Podravje jeposadil potomko najstarejše trte na svetu z Lenta, Črnogorci svoje najbolj žlahtne tradicionalne trte vranac in čubrico, domačinom pa je izdatno priskočil na pomočs trsno sajenko primorske legature. Odkrili so še kamnito znamenje, odvzeto iz bližnje Stene (zato se imenuje tudi na tem mestu s tem imenom) ter uradno označbo vinograda, ki bo zanimiv tako ob rezi trt kot tudi ob trgatvi in negovanju različnih vinskih napitkov za lokalne in strokovne vinoteke.Po blagoslovu novonasajenih 10 trt ob kulturno-glasbenem programu je bilo ob okušanju dobre primorske kapljice vzdušje ravno pravo za domačo odlično hrano, ki so jo pripravili v kuhinji domače gospodinje ter vrhunske poznavalke vinogradništva. Kot smo izvedeli, je prav njena zasluga za promocijo primorskih vin ter domačnost na Osmici in gostilni Mahnič v Dragonji, streljaj od sečoveljskih solin.