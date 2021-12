Prvi na svetu po amputaciji nog (FOTO)

Nekam sramežljivo se skriva v Gerbičevi ulici v Ljubljani šola s kratico VIST. Visoko šolo za storitve je leta 2007 ustanovila Anita Jelen Žmitek z namenom, da omogoči visokošolski študij kozmetike, saj so bile in so še potrebe po tem znanju izjemno velike. Srednješolsko izobražene kozmetičarke so spoznavale, da je treba spremljati razvoj, znati še več za kompetentno izvajanje zahtevnejših kozmetičnih storitev.

Dekan prof. dr. Janko Žmitek FOTO: Anže Grabeljšek

VIST se je zaradi ponujene strokovnosti uveljavil pri nas in v regiji in šola je vzpostavila številna sodelovanja doma in v tujini, kmalu pa bo spremenila tudi ime. Razlog tiči v dejstvu, da je Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) na podlagi odličnih ocen, ki jim jih je podelila v postopku podaljšanja akreditacije in preoblikovanja v fakulteto, to odobrila. Tako bodo v kratkem, ko novo ime vpiše sodišče, postali VIST – Fakulteta za aplikativne vede.

Varno in učinkovito

Pedagoški in strokovni vodja oddelkov prof. dr. Janko Žmitek, v preteklosti med drugim zaposlen v Leku, pa na Kemijskem inštitutu, docent na mariborski in ljubljanski univerzi, avtor znanstvenih člankov in patentov ter prejemnik najvišje državne nagrade za izume in tehnične izboljšave, pravi: »Kozmetika je strokovno dokaj zahtevno področje in je segmentirana na več vrst storitev od razmeroma enostavnih do zelo zahtevnih in kompleksnih, tudi aparaturnih tehnik in uporabe naprednih, zelo učinkovitih kozmetičnih izdelkov na temelju instrumentalne diagnostike.

Prednost našega študija se pokaže v znanju in razumevanju delovanja organizma, zlasti kože, in na podlagi tega v izbiri najustreznejših postopkov in izdelkov v sistematično načrtovanih postopkih.« Zaradi vsega naštetega diplomirane kozmetičarke in magistrice kozmetike delajo varno in bolj učinkovito, razumejo izdelke in njihove učinke, vedo, kdaj kaj uporabiti in kdaj ne. Učijo se tudi instrumentalne diagnostike. »Preprosto povedano je to merjenje karakteristik kože z določenimi instrumenti, da lahko poglobljeno pripravijo diagnozo kože in tudi utemeljeno načrtujejo uporabo izdelkov ter postopkov.«

»Študij obsega naravoslovno-medicinsko znanje, od anatomije, higiene, mikrobiologije do specifično strokovnih predmetov, ki pokrivajo vsa področja kozmetike,« nam razloži študentka tretjega letnika Kaja Kristan, ki je srednješolsko izobrazbo pridobila v sosednji Avstriji, nato pa se je odločila nadaljevati izobraževanje na VIST: »V tretjem letniku izberemo področja kozmetike, ki jim dajemo prednost in se lahko specializiramo na izbranem področju oziroma področjih.«

Ličenje in fotografija gresta z roko v roki. FOTO: Študenti fotografije VIST

Kot doda dekan Žmitek, gre za področja kozmetične nege, pedikure, kozmetologije – izdelave kozmetičnih izdelkov, ličenje in maskiranje, manikiro, različne masažne tehnike in podobno. Med študijem študenti izdelajo več kot trideset različnih kozmetičnih izdelkov, od enostavnih do naprednih v laboratoriju.

Velikan znanja

Študentke, naj pristavimo, da gre samo za dekleta, fanta nimajo v študijskem procesu nobenega, se učijo postopkov kozmetične nege, pedikure idr. tudi na modelih in se tako ukvarjajo z realno, dejansko problematiko. Seveda smo se ponudili za model. Po dobri uri in pol ob pedikerski obravnavi Kristanove in pod mentorstvom specialistke za pedikuro, dipl. kozmetičarke Gaje Udovič, in ob pomoči demonstratorke absolventke Klare Mihelič smo lahko le dejali: »To je to!«

Študij fotografije Dodatni program VIST je fotografija. Kot slišimo, so v študiju kozmetike študentke, ki se v tretjem letniku usmerijo v ličenje in maskiranje, ter tako sodelujejo s študenti fotografije. Delajo skupne modne in reklamne projekte, študij fotografije pa je celo edini celoviti tovrstni študij v Sloveniji, kot so edini tudi drugi študiji na VIST. Pri študiju fotografije skozi številne projekte posamezniki teoretično in praktično spoznavajo reklamno in modno, avtorsko, dokumentarno in reportažno fotografijo, spoznavajo digitalne in analogne postopke in to tudi teoretično utemeljujejo. Cela vrsta njihovih diplomantov in absolventov je že dobro uveljavljenih na različnih področjih tako doma kot v tujini, razstavljajo v referenčnih galerijah in delajo tudi za velike mednarodne korporacije, npr. Primož Lukežič, Urša Premik, Claudi Sovre Mikelj, Tilyen Mucik, Nik Erik Neubauer, Lucija Rosc, Matic Pandel idr.

»Od letošnjega študijskega leta se program kozmetike deli na kozmetiko in podologijo. Podologija se specializira na celovito obravnavo zahtevnih problematik nog oziroma stopal, manjši del podologije je tudi pedikura. Študij temelji na znanju različnih interdisciplinarnih ved, med drugim anatomije, fiziologije, diabetologije, analize kože in nohtov na stopalih, kostno-mišičnih deformacij stopala in podobno,« razloži dekan Žmitek in opiše še dodatno vrednost VIST: »Temelj dela je raziskovalno delo učinkov kozmetičnih postopkov, aparatur in izdelkov ter prehranskih dopolnil na kožo in telesno pojavnost. Vključeni smo v raziskovalni program Prehrana in javno zdravje in že vrsto let izvajamo program Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo s podporo ministrstva za zdravje in je namenjen promociji zdravega odnosa do sonca – izvajamo delavnice po šolah, na katerih prikazujemo negativne vplive čezmernega izpostavljanja soncu/UV-žarkom na kožo z instrumenti, s katerimi izvajamo diagnostiko kože.

Prvi po amputaciji nog Po zadnjih podatkih iz leta 2016 je Slovenija prva po številu amputacij nog na število prebivalcev v Evropi, k temu v velikem deležu prispevata nestrokovna pedikura in neustrezna skrb za noge, predvsem oseb z diabetesom. »Kaže se potreba po ureditvi tega področja,« pove dekan Janko Žmitek: »Skupaj s kliničnim oddelkom za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana smo na pristojno ministrstvo poslali predlog klasifikacije obravnav nog s pedikerskimi, podološkimi in zdravstvenimi postopki ter predlog potrebnih kompetenc za te obravnave glede na stanje oseb. Želimo si, da izvajalci pridobijo ustrezno znanje za določene postopke glede na zdravstveno stanje strank, kar je še posebno pomembno pri bolnikih z diabetesom.«

Naša sodelavka izr. prof. dr. Katja Žmitek je vodja projekta ARRS – izzivi preskrbljenosti odraslih z vitaminom D, delamo raziskave za tuja in domača podjetja in sodelujemo pri razvoju aparatur in izdelkov.« Na VIST poučuje okoli štirideset habilitiranih visokošolskih učiteljev, od predavateljev do rednih profesorjev, študentov je več kot dvesto, rednih in izrednih. In ko smo želeli dodati zadnjo piko na objavljeno, smo se spomnili, da se nam je v uvodu zapisalo, da je VIST nekam sramežljivo skrit. Naša napaka! Gre za velikana znanja, ki ga tiho, spoštljivo, a z velikim žarom predaja svojim študentom za prihodnost.

Študij fotografije izpili mojstre objektiva. FOTO: Saša Ribič

Dipl. kozmetičarka Gaja Udovič, študentka Kaja Kristan in absolventka Klara Mihelič (z leve) FOTO: Boštjan Fon

Sami izdelujejo kozmetične preparate. FOTO: Študenti fotografije VIST