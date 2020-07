Prva nagrada za telefonistko iz UKC

Boštjan in Matejka res delujeta kot prava ekipa: Boštjan rešuje križanke, Matejka pa pošilja. In upa.

Kot prava ekipa

Šokantno poletje

Nagradni paket Poletje s Slovenskimi novicami je to pot treščil v ljubljanski Bežigrad. Nabito poln prtljažnik brezalkoholnih pijač in drugih naravnost poletnih izdelkov smo prepeljali do srečne nagrajenke. Pred vrati svoje večstanovanjske hiše nas je pričakala kar s svojim. Preveč je bilo vsega, da bi bila sama kos vsej silni kilaži, ki jo je bilo treba znositi.Vse skupaj sta le malo zatem z občutkom zvrstila na jedilno mizo. Slišati je bilo kar precej zadihanosti, ne nazadnje sta morala večkrat po stopnišču gor in dol, toda tudi to je bil le še dokaz več, da je nagradni paket izdelkov, ki sta ga prejela, dejansko bogat. »Ja, pa saj je tudi žar na oglje, in kaj vse ste nama še prinesli?!« si je 49-letna Matejka presenečeno ogledovala bogato obloženo mizo.»Kaj neki je v tej vrečki?« je bil še enkrat več radoveden deset let starejši Boštjan. Zazrl se je v kup poletnega branja.Ko je v naših rokah že v naslednjem trenutku opazil še fotoaparat, je strumno dejal: »Slikal se ne bom, saj je dobila Matejka nagradni paket, in ne jaz.«Svoji sopotnici v tistem nikakor ni hotel ukrasti njene sreče, zaradi katere so jo Slovenske novice tako osrečile. Niti pod razno si ni drznil vzeti niti njene vztrajnosti, s katero kar naprej izpolnjuje, izrezuje, potem pa še pošilja kupone, ki jih najde v svojem najljubšem časopisu, Slovenske novice so to, nanje pa je naročena že tako dolgo, da niti sama ne ve, koliko. Boštjan in Matejka delujeta res kot prava ekipa: Boštjan rešuje križanke, Matejka pa pošilja. In upa. »Vendar nisva imela prav nobene sreče doslej!« sta morala družno priznati.Tudi zato sta bila zadnjič toliko bolj šokirana, ko sta izvedela, da je srečna nagrajenka prav Matejka. »Pa saj najprej, ko ste me obvestili, niti nisem verjela, da je to res,« je ugotavljala Matejka, ki že 30 let dviguje telefone v telefonski centrali ljubljanskega UKC. Če se vam bo, na primer, kaj neprijetnega zgodilo in boste poklicali na UKC, je velika verjetnost, da boste na drugi strani slišali prav Matejkin glas. Glede na vaše potrebe oziroma želje vas bo Bežigrajčanka vezala naprej. V času epidemije, ki pravzaprav še traja, je bilo pri njej na šihtu, smo izvedeli, zares naporno.»Takole bom rekel,« je njeno prejšnjo misel povzel Boštjan. »Ko nekdo tako vztrajno in dolgo pošilja, potem pa brez uspeha upa na kakšno nagrado, ostane še dolgo v šoku, če izve za tako sijajno novico, kot jo je Matejka.«Ob pogledu na nagradni paket Poletje s Slovenskimi novicami sta se še zadnjič spogledala. »Ne, na morje ne bova šla,« je dejala Matejka. »Jaz sem svoj vavčer tako in tako že oddala v Olimju ...« Ob njej ni bilo Boštjana. »Veste, štiri ženske so šle skupaj, težko bi zdržal,« se je nasmehnil izkušeni, trenutno pa brezposelni monter.