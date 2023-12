Protestniki za Palestino zavzeli Ljubljano (FOTO)

Danes je v Ljubljani potekal že tretji shod za Palestino, pod sloganom ustavimo genocid. Protestniki so se zbrali na Prešernovem trgu, nato pa se sprehodili do Veleposlaništev ZDA in Nemčije, shod pa so z govori zaključili na Trgu republike.

Protestniki so se sprehodili do Veleposlaništev ZDA in Nemčije, kjer so se na kratko ustavili in izrazili svoje nasprotovanje ameriškemu imperializmu, zaradi katerega po svetu umirajo nedolžni ljudje. Nato so pot nadaljevali proti Trgu republike, kjer je zbrane najprej nagovorila direktorica Amnesty International Slovenija, Nataša Posel: »Pred očmi svetovne javnosti se v Gazi dogaja humanitarna katastrofa, ki je tudi katastrofa človečnosti. Ob tem, ko število mrtvih presega 20.000, so skorajda vsi prebivalci Gaze razseljeni, desetine tisočev jih dobesedno nima kam iti. Polovica jih strada, združeni narodi poročajo, da polovica prebivalstva Gaze ne ve, od kod bodo dobili naslednji obrok«.

Ob zaključku shoda so v Gibanju za pravice Palestincev ponovno opozorili vlado, Roberta Goloba in Tanjo Fajon, da morajo ob genocidu narediti mnogo več, kot so do sedaj. Vlado so ponovno pozvali, da se zavzame za embargo trgovanje z orožjem in z vojaško opremo z Izraelom; da vloži tožbo proti Izraelu na Meddržavno sodišče na podlagi Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida; da se zavzame za prepoved uvoza in gospodarskega sodelovanja s podjetji iz nezakonitih izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu in v okupiranem Vzhodnem Jeruzalemu; da se zavzame za prekinitev gospodarskega sporazuma med EU in Izraelom zaradi kršitve prava EU in da se z Izraelom prekinejo diplomatski stiki. »To Vlada RS lahko naredi in to Vlada RS mora narediti«, so poudarili. »Ker politikov, ki ne ukrepajo proti najhujšim zločinom proti človeštvu – takšnih politikov ne potrebujemo.«