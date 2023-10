Na Trgu republike odmevalo: »Skupaj stojimo, za mir in Palestino« (FOTO)

Gibanje za pravice Palestincev je na Trgu republike pripravilo shod za Palestino. Shod je bil namenjen solidarnosti s Palestinci in Palestinkami, nad katerimi se trenutno odvija genocid, pravijo. Vsem žrtvam nasilja so se poklonili z minuto molka.

Shod za Palestino na Trgu republike v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Shod za Palestino na Trgu republike v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Zbralo se več sto ljudi in kritični so bili do mednarodnega odziva, ki je v konfliktu večinsko nemudoma podprl Izrael. Vzklikali so parole za svobodno Palestino, nosili transparente z opozorili o apartheidu izraelskega režima in genocidu nad palestinskim ljudstvom. Glasno so ponavljali geslo: »Otrokom igranje, ne obstreljevanje!« Slišati je vzklike »Skupaj stojimo, za mir in Palestino«.

»Tvitanje izjav obžalovanja ni dovolj«

»Glas nas, ki smo tu danes, je majhen v primerjavi z grozotami, ki smo jim trenutno priča, a nujno je, da smo tukaj, nujno, da izkažemo svojo podporo Palestincem in Palestinkam, vsem, ki so trenutno pred grožnjo genocida, vsem, ki desetletja trpijo pod izraelsko represijo in vsem, ki so morali ped njo pobegniti in so danes tu z nami,« je dejala predstavnica organizatorjev, Gibanja za pravice Palestincev.

Kljub dežju so v številni vihteli palestinske zastave, opaziti pa je bilo tudi slovensko.

Ob tem je pozvala vlado, naj naredi vse, kar je v njeni moči, da ustavi nasilje. »Tvitanje izjav obžalovanja ni dovolj,« je bila kritična. »Ustaviti je treba genocid, končati je treba apartheid,« je poudarila v zaključku.

PU Ljubljana: zaenkrat brez kršitev javnega reda in miru

Udeleženci so v rokah držali tudi transparente, na katerih so med drugim primerjali Gazo s koncentracijskim taboriščem Auschwitz ter opozarjali, da Izrael izvaja apartheid nad Palestinci. Ob koncu so prižgali tudi dimne bakle v barvah palestinske države. Na Policijski upravi Ljubljana so ob koncu shoda pojasnili, da je bil dogodek prijavljen in da zaenkrat niso zaznali nobenih kršitev javnega reda in miru.

Gaza je na robu izbrisa

»Izrael namenoma cilja domove, tržnice, šole, bolnišnice in ostalo civilno infrastrukturo, Palestince in Palestinke je javno označil za 'človeške živali'«. Pitne vode ni več.

Mednarodna skupnost je ob nesprejemljivih napadih na Izrael temu ponudila neomajno podporo. A ob izraelskih kolektivnih kaznovanjih palestinskega prebivalstva, ki trajajo že desetletja, molči. Še več, številne države izraelski genocidni pohod podpirajo in ga označujejo za pravico do samoobrambe. Pravico, ki je okupiranemu palestinskemu ljudstvu, ki živi pod izraelsko okupacijo in apartheidom že desetletja, niso priznali nikoli.

Vsaka človeška žrtev je preveč, ne glede na to, ali je palestinska ali izraelska. A ne smemo pozabiti, da se nasilje ni začelo z napadi na Izrael, temveč temelji na izraelski politiki apartheida in okupacije, ki je v 75 letih palestinsko prebivalstvo pripeljala na rob uničenja.

Shod za Palestino na Trgu republike v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Shod za Palestino na Trgu republike v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Vlada RS se mora zavzeti za prekinitev ognja, za zaščito palestinskega prebivalstva ter za dostop do nujne humanitarne pomoči. Nujno pa je tudi, da se aktivno zavzamejo za končanje izraelske politike apartheida in okupacije, pod katero živi palestinsko prebivalstvo. Drugače nasilja ne bo nikoli konec,« so sporočili organizatorji shoda.

Višja stopnja teroristične ogroženosti

Kot smo že poročali, je medresorska delovna skupina za protiterorizem dvignila stopnjo teroristične ogroženosti. Delovna skupina se je za dvig stopnje z nizke na srednjo odločila »zaradi trenutnih zaostrenih varnostnih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu ter pozivov k izvajanju terorističnih dejanj.«

Shod za Palestino na Trgu republike v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Shod za Palestino na Trgu republike v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Shod za Palestino na Trgu republike v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Shod za Palestino na Trgu republike v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik

Shod za Palestino na Trgu republike v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik