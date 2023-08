Prosijo za pomoč! Partner je rešil sina in najnujnejše, vse ostalo je uničeno (VIDEO)

Tokratna ujma s poplavami in plazovi je povzročila verjetno največjo škodo v naravnih nesrečah v zgodovini samostojne Slovenije, je na novinarski konferenci dejal premier Robert Golob. Čez dan je gladina vode na zahodu nekoliko upadla, noč s strahom pričakujejo v Posavju, Zasavju in ob Kolpi. Številni bodo noč preživeli v zasilnih namestitvah.

Številne ceste po državi so zaprte. Razmere se ves čas spreminjajo, saj voda poplavlja nova območja.

Velika stiska Slovencev

Na družbenih omrežjih je moč zaslediti strašne zgodbe in stiske ljudi, ki jih je ujma prizadela in jim v hipu vzela vse, kar so imeli. Na strani zavoda Zadnje upanje je družino prizadelo hudo neurje, ki jim ni prizaneslo in uničilo vse spomine. A na srečo so vsi ostali živi in zdravi. Objavljamo zapis v celoti nelektoriranega:

»Partner je rešil sina, živali in najnujnejše. Vse ostalo je uničeno. Uničeni so sinovi spomini, zvezki, risbice, vso pohištvo ... Verjetno v tem trenutku poplavlja tudi skupno fotografijo, kjer smo srečni, nasmejani. Partner je v zadnjem trenutku ušel. K sreči je dobil prostor pri sosedih. Sin je v sosednjem bloku. Verjetno v strahu opazuje vso dogajanje in razmišlja, kje je mamica.

Živali so na varnem pri drugi srčni gospe. Iskrena hvala vsem za pomoč. Stanovanje je uničeno. Bojim se, da sami ne bomo zmogli finančno. Zelo bom vesela, če boste delili objavo, če kdo začuti, da lahko prispeva delček, vam bom iz srca hvaležna.

Najraje bi jokala, a moram imeti moč. S strtim srcem in občutkom nemoči, ostajam ves dan in noč v službi. Starostniki nas v tem trenutku se, kako potrebujejo.

Valerija, ustanoviteljica zavoda Zadnje upanje

namen: POPLAVLJENO STANOVANJE

Osnovni podatki:

ZADNJE UPANJE, Zavod za pomoč ljudem in živalim v stiski, Loka 120, 3223 Loka pri Žusmu, TRR: SI56 0483 5000 2051 219, Paypal račun: paypzupanje@gmail.com«

