Komentar Olge Cvetek: Heroji

Toliko padavin ni v enem dnevu padlo še nikoli. Posledice so hude, Slovenija je pod vodo, razglašene so izredne razmere, na terenu so reševalne ekipe, tudi vojska.

Suša in vročina, neurja z vetrom in točo, poplave ... Vreme je ušlo izpod nadzora, podnebni ekstremi so vse bolj nepredvidljivi – in vse bolj del naše realnosti. Žal so opozorila o povezavi podnebnih sprememb in ekstremnega vremena v zadnjih letih šla mimo nas, marsikdo je zamahnil z roko, češ, to se nas ne tiče. Zadnja dogajanja pa so nedvoumno opozorilo, da nimamo več časa – ne za teorije zarot, ki jim na družbenih omrežjih kar ni videti konca, ne za čredni nagon, ki mu nekateri sledijo brez kritičnega premisleka. Nekje sem brala, da raziskave kažejo, da ljudje, ki začnejo verjeti eni teoriji zarote, pogosteje verjamejo tudi drugim. Eden največjih izzivov naše nove realnosti je podnebna kriza, pa če smo si to pripravljeni priznati ali ne.

Trenutek za človečnost je tudi žarek upanja, da ne bomo doživeli istega konca kot dinozavri.

Ljudje smo res čudna bitja – po eni strani se na vsak način hočemo dokopati do resnice, po drugi strani si pred njo zatiskamo oči. Vse preradi pozabljamo, da smo v primerjavi z mogočno silo narave krhki in minljivi kot orehova lupina v viharju. In če nam je mar za zdravje planeta in s tem tudi za našo blaginjo, je zadnji čas, da nekaj naredimo. Sicer tudi nas kmalu več ne bo. Naj zato »ne gre« postane »zmoremo«. Tako kot smo to znova dokazali včeraj. Apokaliptične podobe, kako s helikopterji rešujejo ljudi s streh in dreves, kako gasilci brodijo po vodi in iz vrtca na varno nosijo malčke, so polne solidarnosti, topline, prostovoljstva, empatije in nesebičnosti. Naša civilna zaščita je unikum, kakršnega svet ne pozna. Vsi, ki so del tega sistema, so pripravljeni v vsakem trenutku. In ker gre v glavnem za prostovoljce, je naš sistem zaščite in reševanja tako zelo dragocen.

FOTO: Leon Vidic/delo

»Hvala fantje, imate moje globoko spoštovanje. Ta fant na fotografiji je moj, hvala za vašo pomoč,« je eden od staršev zapisal pod objavo prostovoljnih gasilcev, kako so iz poplavljenega vrtca reševali otroke.

