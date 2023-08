To so junaki dneva: gasilci, gorski reševalci in policisti pomagajo v apokaliptičnih razmerah (FOTO in VIDEO)

Kot smo že poročali, je GRS Škofja Loka z združeno GRZS - HNMP ekipo in posadko helikopterja Slovenske vojske reševala 4 ljudi osebe iz najbolj ogrožene hiše, od tega je bila ena oseba invalidna. Ista ekipa pa je posredovala tudi v Poljanah, kjer je mlado osebo zasul plaz. Na mestu so ji gorski reševalci nudili prvo pomoč, jo povitlali v helikopter Slovenske vojske, ki jo je odpeljal v UKC Ljubljana.

V kampu Menina Planina je dežurna ekipa za reševanje v gorah GRZS s posadko policijskega helikopterja rešila 17 ljudi in enega dojenčka. GRS Radovljica je klasično, s pomočjo vrvne tehnike rešila 15 tujih državljanov iz Doline Drage, skupino tujih državljanov iz Završnice in še eno skupino tujih državljanov s Smokuškega vrha. GRS Rateče je na pomoč priskočila na poziv poveljnika CZ Kranjska Gora in Komunale Kranjska Gora. Posredovali so pri zajetju Nadiža v Tamarju.

Reševanje je bilo uspešno. FOTO: Grzs In Slovenska vojska

Postavili so vrvno ograjo za varovanje od izvira Nadiža do zajetja, nato pa skupaj z delavci komunale prečili preko izvira do zajetja, kjer smo skupaj očistili zajetje in omogočili nemoteno nadaljnjo oskrbo z vodo. Zajetje je bilo praktično že prazno, zajetje pa oskrbuje vasi Rateče in Podkoren. Sodelovalo je 10 članov GRS Rateče in delavci komunale Kranjska Gora.

Že včeraj pa so posredovali gorski reševalci GRS Bohinj, ki jih je aktivirala Policija v iskalni akciji za dvema nizozemcema. GRS Bohinj je oba pogrešana, žal mrtva našla na področju pod Malim Draškim Vrhom. Že včeraj so v reševalno akcijo za mladim Nizozemcema odšli tudi GRS Bovec, ki so sicer prezeblega pohodnika našli in ga v težkih vremenskih razmerah ponoči varno pospremili v dolino.

Tudi ponoči so bili v akciji. FOTO: Grzs In Slovenska vojska

Ekipe na terenu. FOTO: Grzs In Slovenska vojska

Zaradi izrednih razmer je GRZS organizirala stalno pripravljenost reševalcev letalcev, ki so na voljo posadkam helikopterjev za morebitna dodatna helikopterska reševanja. Še enkrat pa pozivamo tudi vse, da zaradi izrednih razmer ne zahajate v gore, hribe ali druga težko dostopne terene.

V pripravljenosti tudi policisti

Obilno deževje, ki je to noč zajelo Slovenijo in še traja ter v večjem delu države pušča za sabo razdejanje, cel čas spremlja tudi policija. Njihove aktivnosti so v prvi vrsti usmerjene v reševanje življenj ljudi.

Policisti so življenja reševali in še rešujejo predvsem na območju Kamnika, Medvod in Komende, pa tudi na širšem celjskem območju. Med drugimi so iz stavbe rešili dva otroka, na območju naselja Moste v občini Žirovnica pa so pomagali pri evakuaciji 18 oseb. Na najbolj izpostavljenih območjih pomoč nudijo trije policijski helikopterji. Trenutno iz Mengša, Celja, Nazarij in Raduhe rešujejo mamice z otroki in nosečnice ter jih predajajo nujni medicinski pomoči.

Policisti spremljajo številne nevšečnosti tudi na severnem Primorskem (predvsem na Idrijskem, Cerkljanskem in Tolminskem) ter na širšem celjskem območju. Policisti so na izpostavljenih točkah, ker skrbijo za zapore cest, red, pomagajo pri obvozih, pomagajo tudi pri npr. reševanju živine. Vseskozi preverjajo stanje na terenu, tudi iz zraka, in sodelujejo z drugimi službami za reševanje.

Po do zdaj zbranih podatkih so obravnavali dva dogodka, v katerih so umrle skupaj tri osebe. En dogodek je bil na območju Kamnika, kjer je umrla ena oseba, drugi pa na območju Bleda, kjer sta umrli dve osebi.

Policisti so v pripravljenosti po celotni državi. Razmere bodo spremljali še naprej, tudi preko noči in tudi na drugih območjih. Na terenu so in bodo vse razpoložljive patrulje.

Pogrešani osebi najdeni pod potjo

O najdeni mrtvi osebi na območju Kamnika je bila policija obveščena danes zjutraj. Kolikor je znano v tem trenutku, je bila starejša oseba najdena pred hišo bivanja. Vzrok smrti še ni znan; prav tako še ni potrjeno, da gre za posledico poplav. Ker je območje pod vodo, policisti in službe za reševanje še niso na kraju, da bi preverili vse okoliščine.

Da sta dve osebi pogrešani na območju Bleda, je bila policija obveščena včeraj zvečer. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, sta osebi včeraj v jutranjih urah odšli z Rudnega polja proti območju Viševnika in naprej proti Velikemu Draškemu vrhu. Danes v jutranjih urah sta bili pogrešani osebi najdeni pod potjo, na območju med Malim in Velikim Draškim vrhom. Osebi; gre za 52- in 19-letnem moška, oba državljana Nizozemske; sta zaradi dobljenih hudih telesnih poškodb na kraju umrli. V iskalni akciji, ki je potekala v zelo zahtevnih vremenskih razmerah (močan dež, nevihte, neprestani pojavi strel) so sodelovali policisti in gorski reševalci GRS Bohinj in GRS Radovljica. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vzroku in okoliščinah smrti oseb.

Vse ljudi prosijo, naj bodo v največji možni meri previdni in odgovorni. Naj bo ena od prioritet pri sprejemanju odločitev tudi vreme.

Na pot, če je res nujno

Poplavljen je ogromen del Slovenije; številne ceste so zaprte, veliko poti je neprevoznih, promet pa je preusmerjen. Policisti opozarjajo voznike, da so zaradi vremenskih razmer in zaradi posledic posebej previdni. Na mostovih ali v bližini poplavljenih območij se ne zadržujte. Na pot se odpravite samo, če je to res nujno. Spremljajte razmere v prometu ter obvestila glede zapor cest. Upoštevate prometno signalizacijo, navodila policistov in drugih služb za reševanje. Ne zadržujte se na krajih, kjer potekajo dela interventnih služb, saj boste s tem omogočili njihovo nemoteno delo.

Stanje prometa

Še je zaprta Štajerska avtocesta med Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani ter od Vranskega do Žalca proti Celju. Zastoj je na primorski avtocesti od Divače proti Ljubljani na posameznih odsekih (zamuda najmanj ena ura). Na gorenjski avtocesti med Kranjem in Ljubljano je zastoj v obe smeri (zamuda približno ena ura). Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 5 kilometrov.

Zaradi poplav so številne ceste na severnem Primorskem, Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v osrednji Sloveniji zaprte. Razmere se ves čas spreminjajo; poplavljajo nova območja. Železniški promet med Jesenicami in Ljubljano je prekinjen.