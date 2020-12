Sproščanje ukrepov: to se bo zgodilo, če boste občinsko mejo prečkali brez aplikacije (VIDEO)

Zakaj se vlada ne drži načrta sproščanja ukrepov?

Vlada se je v nedeljo odločila za začasno rahljanje nekaterih ukrepov za zajezitev epidemije. Kot smo že poročali, se do vključno 23.12.2020 v omejenem obsegu vzpostavlja nazaj javni potniški promet, odpirajo pa se frizerski saloni, avtopralnice, kemične čistilnice in avtosaloni. V t. i. bolj varnih regijah se v omejenem obsegu odpirajo nekatere trgovine in odpravlja omejitev gibanja na občino.Na dopoldanski novinarski konferenci so sproščanje ukrepov podrobneje pojasnili minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za infrastrukturo, minister za notranje zadeveter vladni govorecVlada je pri sproščanju ukrepov morala tehtati in iskati kompromise med različnimi dejstvi, je uvodoma pojasnil Kacin. »Odločitev ni bila lahka. Vsi niso zadovoljni,« je dejal Kacin in dodal, da je bila takšna odločitev mogoča in da so jo morali sprejeti.Minister Počivalšek je napovedal, da industrije ne bodo ustavljali, saj ta do tega trenutka ni predstavljala perečega vira okužb. S ponosom je razkril, da se z jutrišnjim dnem odpirajo določene dejavnosti. Dovoljeno je opravljanje vseh finančnih storitev, odpirajo se frizerski saloni, prodajalne z motornimi vozili, avtopralnice in kemične čistilnice. »Sproščanje ukrepov naj bo spodbuda vsem, ki opravljajo dejavnost in tudi tistim, ki jo koristijo, da upoštevajo ukrepe,« je opozoril gospodarski minister. Napovedal je tudi strogo preverjanje s strani inšpektorskih služb. »Sprostitve so potrebne zato, da omejimo delo na črno,« je Počivalšek odgovoril na vprašanje, zakaj se ne držijo načrta sproščanja ukrepov.Zravko Počivalšek je razkril še, da bodo v četrtek sprejeli načrt, kako se bo v Sloveniji življenje odvijalo po 23. decembru oziroma med prazniki. Pri tem si bodo po Počivalškovih besedah za vzor vzeli tudi naše severne sosede. Spomnimo: avstrijska vlada je v petek zvečer omilila nekatere koronske ukrepe za božične praznike in silvestrovo. 24. in 25. decembra bodo tako dovoljena zasebna druženja do deset oseb, za silvestrovo ne bo veljala policijska ura. Minister Hojs pa je dejal, da bodo spremljali tudi, kako bo med prazniki pravila uredila Nemčija in dodal, da se utegnejo odločiti za podobne omejitveMinister Vrtovec je dejal, da minister bodo lahko vlaki in avtobusi lahko polovično zasedeni. Odpira se obratovanje krožnih kabinskih žičnic, vlečnic in sedežnic, in sicer za največ 1 osebo oziroma več za člane istega gospodinjstva. »Verjamem, da lahko s spoštovanjem splošnih varovalnih ukrepov (maska, higiena rok, razdalja) s sproščanjem ukrepov ne poslabšamo zaskrbljujoče epidemiološke slike,« je dejal Vrtovec.Hojs je na vprašanje, ali tiste, ki aplikacije ne bodo imeli naložene in bodo prehajali meje občin, čaka kazen, odgovoril, da ne. Je pa pojasnil, da tisti, ki aplikacije ne bo hotel naložiti, pač ne bo mogel prečkati občinske meje. Če pa vas bo policist našel v sosednji občini in ne boste imeli naložene aplikacije, vas lahko kaznuje, opozarja minister. »Gibanje je, kljub sprostitvi prepovedi gibanja med občinami, omejeno na posamezno statistično regijo. Prehajanje med statističnimi regijami ni dovoljeno,« je opozoril Hojs.