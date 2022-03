Primite se za denarnico: OMV Slovenija in MOL še dodatno dvignila cene pogonskih goriv

Družbi OMV Slovenija in MOL Slovenija sta še nekoliko dvignili cene pogonskih goriv. Na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest je cena za liter 95-oktanskega bencina tik pod 1,60 evra, medtem ko liter dizla stane 1,737 oziroma 1,735 evra. Družba Petrol za zdaj cene ohranja na ravneh, na katere jih je zvišala v torek. Na Petrolovih bencinskih servisih, ki jih je v državi največ, je cena litra 95-oktanskega bencina 1,563 evra, cena litra dizla pa 1,67 evra.

Cene pogonskih goriv so se v tem tednu občutno dvignile, potem ko je cena nafte zaradi ruskega napada v Ukrajini in napovedi prekinitve uvoza ruske nafte v ZDA in Evropo v začetku tedna poskočila na najvišje ravni po juliju 2008. Cene dizla so že v torek dosegle rekordne ravni, cene 95-oktanskega bencina pa so na servisih OMV in MOL na rekordnih ravneh zdaj.

Čeprav so ZDA napoved prekinitve uvoza uresničile, za podoben korak se je odločilo tudi Velika Britanija, pa se je nafta medtem nekoliko pocenila. Za zdaj sicer ne kaže, da bi se za prepoved odločila tudi EU.

Nafta brent je v začetku tedna stala okoli 139 dolarjev za 159-litrski sod, teksaška nafta okoli 130 dolarjev za sod (trenutno nekaj manj kot 111 dolarjev in nekaj več kot 107 dolarjev).

Zaradi dogajanja, povezanega z vojno v Ukrajino, prihaja tudi do zamud pri dobavah pogonskih goriv, a ponudniki trdijo, da jim uspeva zagotavljati nemoteno oskrbo. Ukrepe za stabilno oskrbo in preprečitev eksplozije cen je ob potrebi napovedala tudi vlada. Na negativne posledice dragih goriv še posebej opozarjajo avtoprevozniki in kmetje.