Primite se za denarnice, ta komunala bo podražila svoje storitve tudi za 20 odstotkov

Komunala Novo mesto bo v občinah osrednje Dolenjske, ki jih pokriva s svojo dejavnostjo, podražila komunalne storitve, piše STA. Cene teh namerava v povprečju in odvisno od občinskih subvencij dvigniti za 12 do 20 odstotkov. To bi v primeru štiričlanske družine v povprečju pomenilo dvig zneska na položnicah za pet do sedem evrov, je napovedalo njeno vodstvo.

Gre sicer za podražitev komunalnih storitev občinah ustanoviteljicah oz. v Mestni občini Novo mesto in v občinah Šmarješke Toplice, Šentjernej, Mirna Peč, Žužemberk in Straža. V občinah Škocjan in Dolenjske Toplice so tamkajšnji svetniki omenjene podražitve že potrdili.

Novomeški župan Gregor Macedoni je v imenu omenjenih osmih občin na današnji novinarski konferenci v Novem mestu pojasnil, da je predlogu dviga cen komunalnih storitev, ki ga mora še potrditi šest od osmih občinskih svetov, botroval dvig cen energentov, materiala in stroškov. V Mestni občini Novo mesto naj bi se tako omenjene storitve podražile za približno desetino, znesek na položnici povprečne štiričlanske družine pa naj bi bil ob občinski subvenciji višji za šest evrov, je dodal novomeški župan.

Direktor Komunale Novo mesto Bojan Kekec je navedel, da so se jim stroški električne energije zadnji dve leti povečali za 1,6 milijona evrov, z zadnjimi naložbami pa so imeli 1,1 milijona stroškov. Pri 17-milijonskem proračunu Komunale Novo mesto gre tako za skupaj 2,7 milijona evrov več stroškov, je poudaril.



Potrebne kemikalije so se hkrati stoodstotno podražile, material za 15 do 30 odstotkov, zrasle pa so tudi minimalne plače in cena najema komunalne infrastrukture. Če podjetje svojih storitev ne bi podražilo, bi ga čakale težave z likvidnostjo, je še ocenil Kekec.