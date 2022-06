Priljubljeni grenadirmarš tudi pasja specialiteta (FOTO)

Zasavsko jed je pripravljalo 11 ekip, ki so poskušale prekositi druga drugo. Kulinarično tekmovanje je že tradicionalno, pripravljajo ga od leta 2017. Srečanje kuharskih ustvarjalcev in obiskovalcev se je dobro prijelo, saj je obisk vsako leto številen.

Tekmeci so uvrstitev praznovali skupaj.

Po mnenju strokovne žirije, ki so jo sestavljali Angela Muhič - Geli, sicer pristna knapovska gospodinja, ki je kot kuharica delala v rudarski menzi na Ajnzerju, Martin Vodušek iz Gostilne Martin, v širšem slovenskem prostoru znan kot nosilec različnih priznanj na tekmovanjih in gostinskih zborih, in Slavko Pajntar - Pinki, predstavnik Turistične zveze Slovenije, je tretje mesto zasedlo Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje, drugo Prosvetno društvo Čeče Hrastnik, zmagovalni grenadirmarš pa so skuhale članice Turističnega društva Trbovlje.

Tudi za pasje prijatelje

Predsednica Turističnega društva Trbovlje Joži Kukovič je ob prevzemu zlate ponvice dejala: »Imam zlata vredne sodelavke. Zato so dobile zlato. Kuhale so s srcem. In če daš del sebe v proizvod, bo ta zagotovo uspešen. In to je zdaj naš uspeh. Bravo, punce.«

Čeprav so na tekmovanju osvojili bronasto ponvico, pa je najbolj poseben grenadirmarš pripravila ekipa gledališča Svoboda Trbovlje. Ta je namreč imela najbolj obsežen in najbolj zanimiv, že kar nenavaden meni. Skuhali so kar pet različnih grenadirmaršev, in sicer mastnega, navadnega mili vanili, kuolm, rdeči revirji in pasjega. Slednji je, kot izhaja že iz naziva, namenjen najboljšim človekovim kosmatim prijateljem. Grenadirmarš klasične, rdeče, črne in rjave barve so v presojo dali tudi komisiji. Na tekmovanju so imeli tudi maskoto, gospoda Grenadirja.

Za revne knape in njihove družine je bil krompir najosnovnejše živilo.

Ime grenadirmarš izvira iz prve svetovne vojne. Avstro-ogrskim vojakom, imenovanim grenadirji, so ga kot kalorično jed postregli pred pohodom. Tako kot pozneje za rudarje je bila jed nadvse praktična in primerna. Tako v vojni kot v rudarstvu je bila revščina, stiska. Krompir in testenine so bili poceni sestavina, najlažje se jih je dobilo, povrhu pa se je z njimi lahko nasitilo veliko ljudi. Med prvo svetovno vojno je bila jed kombinacija kuhanega testa iz moke in kuhanega krompirja.

Z razvojem rudarstva so jo v zasavske kraje, kjer je postala značilnost, prinesli nemško govoreči delavci v rudniku. Za revne knape in njihove družine je bil krompir najosnovnejše živilo. Če so ga imeli v svoji kleti dovolj, je bila njihova družina čez zimo preskrbljena.

Tekma za ponvice Za zlato, srebrno in bronasto ponvico so se pomerili: Turistično društvo Trbovlje, Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Prosvetno društvo Čeče Hrastnik, Zasavska ljudska univerza, Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje, Rudarsko muzejsko in etnološko društvo Perkmandeljc Trbovlje, Zavod za mladino in šport Trbovlje, Občina Trbovlje, Rudarsko društvo sv. Barbara Sedraž, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje.

Iz njega so gospodinje pripravljale raznovrstne preproste jedi, saj so zaradi nizkih delavskih plač družine težko shajale. Mednje spada tudi grenadirmarš, izdatna hrana za težaški rudarski delavnik. Uživali so jo kot samostojno jed za kosilo ali večerjo. Če so ji dodali meso in pred tem ponudili še juho, je bilo kosilo že prav razkošno.

Od klasike k dodatkom

Recept za grenadirmarš je preprost: 1 kg krompirja, 1/4 kg testenin, 2 žlici olja ali masti, 1 majhna čebula ter poper in sol. Cel krompir skuhamo in ga dobro ohladimo. Posebej skuhamo testenine in jih odcedimo. Olupljen krompir narežemo na lističe ali nastrgamo. Na masti ali olju prepražimo čebulo, dodamo krompir in nazadnje še testenine.

11 ekip se je pomerilo.

Solimo in popramo, premešamo in še nekaj časa pražimo, da nastane na spodnji strani zlata skorjica. Gurmanski navdušenci pa v grenadirmarš dodajajo tudi gobe, sezonsko zelenjavo, zelišča, popražene ostanke pečenke, hrenovke, popečene obročke čebule ali pa ga na vrhu okrasijo z jajcem na oko. Možnosti je veliko, vedno pa zraven prija skleda solate ali pa morda kisle kumarice.

Ekipa trboveljskih gledališčnikov je za srečo imela s seboj tudi maskoto.