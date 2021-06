Prihaja velika novost, ki bo vplivala na številne Slovence

je predstavil predloge sprememb zakona o urejanju trga dela, zakona o socialnovarstvenih prejemkih, zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Tisti starši, ki otrok brez opravičenega razloga ne bodo pošiljali v šole, ne bodo več prejemali otroškega dodatka v denarni obliki.»Če otrok iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje OŠ, se otroški dodatek avtomatsko začne izplačevati v materialni obliki za tri mesece, saj verjamemo, da je izobrazba ključnega pomena pri izhodu iz revščine,« je napovedal minister za minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Pristojni s predlogi prav tako uvajajo ukrep za preprečevanje trajne brezposelnosti, po katerem je primerna zaposlitev po novem tudi zaposlitev, ki ustreza največ za dve ravni nižji izobrazbi brezposelnega glede na ustrezno zaposlitev, medtem ko je doslej lahko bila nižja za največ eno raven. Z novelo zakona za družinske prejemke se predlaga tudi, da se materialni položaj ugotavlja zgolj na podlagi dohodka in ne več tudi premoženja.Cigler Kralj obljublja pregleden in uporabniku prijazen socialni sistem. V središče odločanja o pravicah želijo postaviti ljudi in njihovo dostojanstvo. Pomoč želijo ponuditi tistim, ki jo res potrebujejo, je poudaril.