171 tisoč Slovencev bo danes na račun prejelo 1.024 evrov

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust do 1. julija tekočega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa je lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določen kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

V skladu z dogovorom, ki so ga sklenili vlada in sindikati, jim letos pripada regres v višini 1050 evrov. Danes bodo dobili izplačanih 1.024 evrov, preostanek v višini 26 evrov pa ob izplačilu majske plače, torej med 10. in 15. junijem.Po zakonu zaposlenemu pripada regres najmanj v višini minimalne plače, kar bi za letos pomenilo 1024 evrov, vendar dogovor med vlado in sindikati predvideva 26 evrov več. Kot je po potrditvi dogovora na vladi pojasnil minister za javno upravo, bo z majsko plačo izplačan del, namenjen kritju morebitnih stroškov zaradi spremembe izplačilnega dne oziroma stroškov, ki bi javnim uslužbencem nastali v banki.Dogovor namreč prinaša tudi premik izplačilnega dneva plače za tiste, ki so doslej plače dobili pred 10. dnem v mesecu, kar velja za državne organe, ki so vključeni v sistem MFeRAC, in dejavnost vzgoje in izobraževanja ter kulture. Za tiste, ki so že zdaj imeli plačilni dan določen 10. ali kasneje, na primer v zdravstvu, pa ostane plačilni dan enak.V Sloveniji je v javnem sektorju zaposlenih okoli 171 tisoč ljudi (oktobra 2020 je bila ta številka 171.473).