Prihaja peklenska vročina, vztrajala bo dlje časa

Takšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh po napovedih vremenoslovcev. FOTO: Arso

Po deževnem in nevihtnem obdobju, ki je sledil prvemu letošnjemu vročinskemu valu, se tudi v Slovenijo vrača pravo poletje. Dnevne temperature se bodo prihajajoči konec tedna gibale okoli 30 stopinj Celzija, v delih Evrope pa napovedujejo peklensko vročino, živo srebro naj bi seglo tudi do 40 stopinj.Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Pihal bo šibek veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na Primorskem ob šibki burji okoli 32 stopinj.V soboto bo pretežno jasno. Vzhodni veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, na Primorskem do 21, najvišje dnevne od 26 do 31, na Primorskem okoli 33 stopinj.V nedeljo in ponedeljek bo sončno in vroče. V ponedeljek zvečer je na severu možna kakšna vročinska nevihta. V torek bo bolj spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. V nadaljevanju tedna kaže na precej sončno vreme, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo po nižinah okoli 30 stopinj, bolj vroče bo na Primorskem, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).V zahodni in delu osrednje Evrope prihaja dolgotrajnejši vročinski val, napovedujejo na vremenskem portalu Severe Weather Europe. Vročina in stabilno vreme bi lahko trajala do sredine avgusta. V več delih, tudi v Veliki Britaniji, naj bi se temperature gibale krepko preko 30 stopinj, ponekod celo 40 stopinj.Danes naj bi bilo najbolj vroče v Franciji, vročina pa se bo od tam počasi razvila še nad državami Beneluksa in Veliko Britanijo. Termometri bodo višje temperature kazali tudi v Nemčiji in Španiji.