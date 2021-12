Na politični parket vstopa nova stranka, prihajajo tudi povratniki

Predsednica Ekologov brez meja Urša Zgojznik in predsednik Eko kroga Uroš Macerl sta najavila ustanovitev nove zelene stranke Vesna. Stranko bodo ustanovili na kongresu januarja 2022, njeno predsedstvo pa bo dvojno. Zavzemali se bodo za zeleno energijo, okolje, enakopravnost, polno vključenost žensk v vse pore družbe in socialno pravičnost.

Po besedah Zgojznikove stališča in program stranke temeljijo na štirih stebrih. To so okolje, demokracija in transparentnost, enakost in socialna pravičnost ter ustvarjalnost. Kot je dejala, oblast pripada ljudstvu. Gospodarstva ne bodo uničili, ampak mu bodo »dali novega vetra zelenih energij, očistili bodo vode, izboljšali kakovost hrane, preprečevali odpadke in zagotovili delovna mesta, na katera bodo ljudje ponosni.«

Na politični parket tudi povratnik, se bo združil z Zorčičem?

Vrnitev v politiko pa je po poročanju Dela napovedal tudi nekdanji predsednik uprave družbe Gen-I Robert Golob. Ta zagotavlja da je njegova odločitev o politični aktivaciji dokončna, ne glede na to, kako bo odločilo sodišče glede vodenja Gen-I. Aktiviral se bo prek gibanja, prek katerega bi rad povezal različne akterje s ciljem spremeniti politično kulturo v Sloveniji.

Obdobje, ko si je lahko privoščil politično pasivnost, je po njegovi oceni namreč končano. Aktiviral se bo prek gibanja, prek katerega bi rad povezal različne akterje in zagotovil, da bo imela civilna družba bistveno večjo vlogo pri nagovarjanju ljudi za volitve, predvsem pa pri spreminjanju politične kulture v državi, poroča Delo.

Golob se je že sestal tudi s predsednikom DZ Igorjem Zorčičem, ki je prav tako napovedal ustanovitev lastne stranke.

Na volitve tudi Andrej Magajna in gibanje Povežimo Slovenijo

Te dni pa se je predstavila tudi stranka Nova socialdemokracija z Andrejem Magajno. V njej poudarjajo pomen demokracije in vključevalne socialne politike. Poglavitni cilj njihovega programa je odprava anomalij v Sloveniji. Za nastop na prihajajočih parlamentarnih volitvah se dogovarjajo tudi z gibanjem Povežimo Slovenijo.

Kot je znano doslej, bodo na listi zgoraj omenjenega gibanja kandidirali tudi nekatera druga znana imena, kot so Andrej Čuš, Monika Kirbiš Rojs, Franc Kangler, Janez Podobnik ter Gorazd Pretnar. Potrjena naj bi bila tudi kandidatura petnajstih županov.