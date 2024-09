Prihaja nova Kulinarična jesen v Radol'ci

Kaj je kulinarična jesen v Radol'ci

Kulinarična jesen v Radol'ci je nadgradnja Okusov Radol'ce, Meseca lokalne kulinarike, ki že od leta 2013 poteka vsako leto novembra na območju občine Radovljica. Že lani, ob deseti obletnici prvega meseca lokalne kulinarike, smo dodali dogodke v oktobru, letos pa bomo program še obogatili z novimi doživetji in aktivnostmi. Seveda bomo tudi letos v novembru ponudili lokalne menije, še pred tem, predvsem v oktobru, pa skupaj s kulinaričnimi ponudniki na destinaciji pripravljamo pester program vodenih kulinaričnih doživetij.

Med vodenimi kulinaričnimi doživetji sta tudi dve vrhunski doživetji z več radovljiškimi chefi. Prva bo na sporedu lani premierno organizirana in uspešno izvedena Kmetova miza, drugi tak dogodek pa bo tradicionalna Otvoritvena večerja vseh chefov Okusov Radol'ce. V sodelovanju z različnimi partnerji pa bodo na voljo tudi:

Sedem gostiln in restavracij

Letos se Okusom Radol'ce pridružuje tudi nov član, in sicer Vila Podvin. Ta se v družino Okusov Radol'ce vključuje s chefom Martinom Blejcem, ki vodi tudi kuhinjo v Bled Rose Hotelu. V restavraciji na pragu vasi Mošnje s čudovitim vrtom in pridihom tradicije nastajajo odlične jedi, ki prepričajo tudi zahtevne gurmane. Ponudba in postrežba sta prepričali tudi kulinarična kritika, ki skrbita za ocenjevanje kakovosti v pridruženih gostilnah in restavracijah. Chef, ki se ponaša tudi z medaljo s kuharskega svetovnega prvenstva, je zavezan lokalnim in slovenskim sestavinam, s katerimi ustvarja sodobne jedi.

Letos bodo v Mesecu lokalne kulinarike sodelovali: Hiša Linhart, Gostišče Tulipan, Gostišče Draga, Restavracija Tabor, Restavracija Šobec, Baffi House of Pizza in Vila Podvin. Med 26. oktobrom in 30. novembrom bodo ponujali vrhunske menije iz sledljivih sestavin. Trije hodi bodo stali 30 EUR, nekateri pa bodo vključili ali ponudili tudi dodatne hode.

Kmetova miza

FOTO: Javni zavod turizem in kultura Radovljica

Chefi Okusov Radol'ce vas bodo v kulinarično dogajanje popeljali na lani premierno izvedenem dogodku Kmetova miza. Petega oktobra se vam bodo predstavili tam, od koder izvirajo osnovni okusi njihovih jedi – na kmetiji. Kmetova miza sledi konceptu z njive na krožnik in je edinstveno kulinarično doživetje. Od parkirišča se bodo obiskovalci na trajnosten in nostalgičen način zapeljali po podeželju, obiskali dve kmetiji, degustirali lokalne izdelke in na koncu tik ob njivi jedli vrhunske jedi izpod rok treh izjemnih kuharskih mojstrov. Na ekološki kmetiji bodo kosilo pripravljali Uroš Štefelin iz Hiše Linhart, Gašper Kordež iz Restavracije Tabor in Martin Blejec iz Vile Podvin.

Število mest za Kmetovo mizo je omejeno, karte pa so že na voljo na www.radolca.si.

Otvoritvena večerja z Okusi Radol'ce

FOTO: Javni zavod turizem in kultura Radovljica

Letos v sklop dogodkov spet vračamo skupno otvoritveno večerjo, ki bo tokrat v petek, 25. oktobra. Večerja bo prvič v Restavraciji Tabor v Podbrezjah. Popoldan, od 16. ure naprej, bo na čarobnem vrtu predstavitev lokalnih dobaviteljev z degustacijami in prodajo izdelkov, od 18.30 naprej pa se bo dogajanje postopoma preselilo v prostore restavracije, kjer vas čaka vrhunska večerja izpod rok sedmih chefov. Pethodni meni bo prinesel sodelovanje in skupno ustvarjanje vseh vključenih v Okuse Radol'ce. Za večerjo v restavraciji je potrebna predhodna rezervacija in nakup kulinaričnega doživetja na spletni strani www.radolca.si, popoldansko dogajanje pa je brezplačno.

Vodena kulinarična doživetja

Unikatno vodeno doživetje Doživi mesto čokolade smo prilagodili in je na voljo kot 2-urno tematsko vodenje s čokoladnimi grižljaji in zanimivimi postanki. Vodeno doživetje Mesto čokolade bo na voljo dvakrat, 4. in 24. oktobra popoldan.

bo na voljo dvakrat, 4. in 24. oktobra popoldan. Butična čokoladnica Radolška čokolada vabi na predstavitev čokoladnice in vodene čokoladne degustacij e.

e. Za ljubitelje narave in lokalnih dobrot organiziramo vodene kolesarske izlete » S kolesom po kmetijah Radol'ce «, na katerih boste lahko raziskovali čare podeželja.

«, na katerih boste lahko raziskovali čare podeželja. Na posebno doživetje vabi Restavracija Tabor: Čarobnost štirih okusov.

V sklopu kulinarične jeseni ste vabljeni na edinstvena vodena doživetja, ki jih pripravljamo v sodelovanju z lokalnimi kulinaričnimi ponudniki. Za vas pripravljamo:

#ifeelslovenia

FOTO: Javni zavod turizem in kultura Radovljica

Naročnik oglasne vsebine je Javni zavod Turizem in kultura Radovljica