Pričakujejo več kot pol metra novega snega

Popoldanske temperature do 20 stopinj

Danes bo zlasti na zahodu in severu deževalo, vetrovno bo. Na najvišjem slovenskem smučišču pričakujejo več kot pol metra snega, zato danes smučišče ne bo obratovalo.Na Kaninu, kjer se smučišče razteza na 2260 metrih nadmorske višine, že imajo skoraj štiri metre snega, vremenoslovci pa jim za danes napovedujejo še več kot pol metra snega, zato smučišče danes ne bo obratovalo. Naj bi pa naprave ponovno zagnali med 7. in 9. majem.Praznična nedelje bo predvsem na zahodu in severu Slovenije v znamenju krajevnih padavin, ki bodo izrazitejše v Posočju. Sprva bo pihal okrepljen jugozahodnik, popoldne pa bo veter obračal na severno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20, severozahodu okoli 11 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).Zvečer in ponoči bodo padavine zajele vso državo. Meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem okoli 9 stopinj.V ponedeljek dopoldne bodo padavine povsod ponehale, najkasneje na jugovzhodu države. Popoldne se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.V torek bo deloma sončno z dokaj svežim jutrom. V sredo dopoldne bo delno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno, zlasti na severozahodu bodo plohe. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter.Od srede do petka bodo občasno možni vplivi vremenskih front. Popoldanske temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj. Od sobote naprej bomo predvidoma pod vplivom območja visokega zračnega tlaka s sončnim vremenom. Temperature se bodo postopno dvigovale.