Huda prometna nesreča, motorist s helikopterjem prepeljan v UBKC Ljubljana

V petek, okoli 10. ure se je na cesti med Gorenjem in Malo Goro zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je motorist nepravilno prehiteval tovorno vozilo in trčil v vozilo voznika, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je motorist huje telesno poškodoval. S helikopterjem je bil prepeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo.

Policisti vodijo prekrškovni postopek, še sporočajo s PU Ljubljana.