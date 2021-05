Danes nevihte, kmalu prihaja sneg

Prihaja majski sneg

Praznični konec tedna se bo, čeprav smo ravno vstopili v maj, nadaljevalo aprilsko vreme. Za morebitne piknike ali izlete v naravo je najbolje izkoristiti sobotno dopoldne, saj se bo popoldne vreme nekoliko skisalo, nedelja pa bo pretežno oblačna.Danes bo deloma sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastale le posamezne plohe in nevihte, zvečer in ponoči pa bodo prehodno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na vzhodu okoli 24 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo izrazitejše v Posočju. Sprva bo pihal okrepljen jugozahodni veter, ki se bo popoldne obračal na severno smer. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne na severu od 10 do 16, drugod od 17 do 20 stopinj.V noči na ponedeljek bo dež zajel vso državo, meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Na Primorskem bo zapihala burja.Prvi delovni dan maja bodo padavine dopoldne ponehale, popoldne se bo postopno jasnilo. Hladnejše bo. V torek bo deloma jasno z razmeroma svežim jutrom. Od srede naprej bodo občasno možni vplivi vremenskih front, a jih terminsko še ni moč napovedati. Popoldanske temperature bodo večinoma med 15 in 20 stopinjami.Podrobnejšo vremensko napoved si lahko ogledate na spodnjem Arsovem videoposnetku: