Novogoričani in Goričani so včeraj ob 10.36 zaslišali sireno za prenehanje nevarnosti. Člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so uspešno onesposobili 104 kilogramov težko neeksplodirano angleško letalsko bombo iz druge svetovne vojne z mehanskim vžigalnikom, ki so jo 23. septembra našli na območju novogoriške železniške postaje. Pri intervenciji v Novi Gorici je sodelovalo 155 oseb. Evakuacija je potekala po načrtih. Odstranili 49 bombNa območju novogoriške železniške postaje, ki jo prenavljajo, so pirotehniki doslej preživeli kar 130 dni in opravili več kot 10...