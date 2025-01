Pri Klakočar Zupančičevi so se dogovorili, kdaj bodo obravnavali interpelacijo ministra Poklukarja

Kolegij predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič se je danes dogovoril o sklicu torkove izredne seje DZ, na kateri bodo obravnavali interpelacijo notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Predsednica DZ je sejo tudi že uradno sklicala. Ob tem so se danes dogovorili tudi o sklicu redne seje DZ, ki se bo začela v ponedeljek, 27. januarja.

Obravnava interpelacije o delu in odgovornosti notranjega ministra, ki so jo pripravili v NSi, novembra pa jo je vložila skupina poslancev NSi in SDS ter nepovezani poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, je bila sicer sprva predvidena za uvrstitev na redno januarsko sejo DZ. A so koalicijski poslanci v četrtek v DZ vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali interpelacijo. Menijo, da je treba hitro preveriti (ne)upravičenost obtožb, da se prepreči nadaljnja škoda, in da bi odlašanje ustvarilo vtis, da se poskušajo izogniti odgovornosti ali prikriti dejstva.

V interpelaciji sicer predlagatelji ministru med drugim očitajo neukrepanje ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića, ki je v sredo odstopil s položaja. Med očitki so prav tako nepravilnosti v centru za varovanje in zaščito, nakup stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom.