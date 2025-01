Matjaž Han ostro nad ministra: Jaz res ne vem, zakaj je to tako težko narediti ...

Poslanci SD in Levice ob očitkih o nepravilnostih na centru za varovanje in zaščito ter pri imenovanju šefa policije danes pričakujejo pojasnila notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Minister za zdaj neomajne podpore koalicijskih partnerjev nima, v SD pa pričakujejo tudi ponovitev razpisa za generalnega direktorja policije.

Ministra za notranje zadeve Poklukarja namreč v prihodnjih tednih čaka zagovor v DZ ob interpelaciji, ki so jo v parlamentarni postopek vložili poslanci NSi in SDS ter nepovezani poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh.

Poklukar podpore SD in Levice nima

Koalicijski partnerji so ob očitkih na ministrov račun doslej ocenili, da so ti resni ter terjajo pogovor tako z ministrom kot tudi znotraj koalicije.

Pred glasovanjem o njegovi usodi na čelu resorja za notranje zadeve Poklukar sicer še uživa zaupanje poslancev Svobode, ki so se z ministrom sestali minuli teden, medtem ko za zdaj neomajne podpore SD in Levice nima.

Matjaž Han: Ko narediš napako, se posipaš s pepelom

O ponovitvi razpisa za generalnega direktorja policije je v oddaji 24ur zvečer spregovoril predsednik SD Matjaž Han. »Pravne formulacije in pravne akrobacije ne bodo pomagale, da bi si izbrisal ta madež. Zelo preprosto je ponoviti razpis in če gospod izpolnjuje vse pogoje, je v redu, sicer se mi pa zdi, da si Policija tega ne zasluži. Tudi jasno smo povedali: ta moment minister na interpelaciji nima naših glasov!«



»Zadeve lahko reši minister Poklukar, če ponovi razpis. Jaz ne vem, zakaj je to tako težko narediti, da se ponovi razpis za generalnega direktorja policije. Tega enostavno ne razumem. Politiki včasih naredimo kakšno napako. In ko narediš napako, ko nimaš pravih argumentov, se posipaš s pepelom, spremeniš svojo odločitev in greš naprej. To je stvar delovanja normalne politike,« je bil še oster Han.