Pri Golobovem Gibanju Svoboda so ostali brez njega

Če ste danes želeli preveriti, kaj so tvitali v Gibanju Svoboda, vam to ni uspelo. Uradni tviter račun Golobovega Gibanja je namreč nedosegljiv.

Uradni profil Gibanja Svoboda na tviterju. FOTO: Zaslonska Slika

Obrnili smo se na odnose z javnostmi Gibanja Svoboda. Takole so nam odgovorili: »Pri urejanju računa je prišlo do (tehnične) napake pri določanju datuma rojstva, zaradi česar je Twitter naš račun označil kot mladoletno osebo in ga začasno zaklenil. Napako že rešujemo in čakamo na potrditev identitete ter ponovno aktivacijo računa.«