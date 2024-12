Pri Brinovčevih vsak lahko postane oglar (FOTO)

Srce Slovenije je bogatejše za novo turistično doživetje, ki ga tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences, edinstvena doživetja Slovenije, ki združujejo najbolj izjemne, inovativne in trajnostne turistične izkušnje.

»Da doživetje lahko prejme certifikat, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija, mora izpolnjevati stroga merila in 10 sklopov kriterijev petzvezdičnosti. Temeljiti mora na avtentičnosti, lokalni identiteti in izkustvu, butičnosti in trajnostnih praksah ter zagotavljati vrhunsko kakovost izvedbe in ustvarjati višjo dodano vrednost.

Priprave na skladanje kope

Med prejemnike prestižnega naziva se je letos uvrstilo doživetje Oglar za en dan, ki ga domačija Brinovec izvaja v Oglarski deželi na Dolah pri Litiji in je pravi ponos slovenskega turizma,« so povedali v Razvojnem centru Srce Slovenije. Program se je tako pridružil že dvema edinstvenima doživetjema, ki sta doma v Kamniku: Začutite Veliko planino ter Pot piva in svobode.

Več kot le izlet

Oglar za en dan je slovenska zgodba o tradiciji in strasti. Obiskovalce v Oglarski deželi pričaka čaroben prizor: spokojni gozdovi, v katerih se dvigajo leseni kupi – oglarske kope. Na prvi pogled preprosta struktura skriva kompleksnost stoletne obrti, postopek izdelave oglja pa traja več tednov. To je umetnost, ki zahteva znanje, potrpežljivost in predanost. Program omogoča obiskovalcem, da postanejo del te zgodbe. Pod mentorstvom izkušenih oglarjev lahko začutijo utrip življenja, ki je že skoraj izginilo. Tako doživetje ni le izlet, ampak pravi preplet dela, sprostitve in globokega spoštovanja do narave.

Oglarska dežela na Dolah pri Litiji

Upoštevati je treba pravilno tehniko zlaganja lesa in oblaganja s poleni.

Za ustvarjanje Z ogljem in lesom lahko tudi ustvarjamo, torej celo rišemo, lahko se igramo z različnimi lesenimi sestavljankami in kreativno ustvarjamo embalažo za oglje za naslednjo skupino. Sprejmejo skupine od 5 do 15 oseb. Pri Brinovčevih so še povedali, da je primeren čas obiska tri tedne v aprilu, maju, juniju in septembru.

»Izvajalci programa, celotna družina Brinovec, si zasluži vse čestitke za izjemno delo. Svoje življenje so posvetili ohranjanju kulturne dediščine, hkrati pa to strastno predajajo obiskovalcem. Njihova predanost in gostoljubnost naredita vsako srečanje nepozabno, saj ob vsaki izvedbi programa ne navdušujejo le s tehničnim znanjem, temveč tudi z zgodbami, glasbo in toplino,« so še povedali v Razvojnem centru Srce Slovenije.

Po delu se prileže malica.

To je umetnost, ki zahteva znanje, potrpežljivost in predanost.

Član oglarske družine

Oglar za en dan ni le lokalna zgodba, ampak nacionalni ponos, ki Slovenijo predstavlja kot deželo izjemne dediščine in inovativnega turizma. »Kuhanje oglja na klasičen način, torej v oglarskih kopah, je ena najstarejših rokodelskih in kulturnih tehnik, ki jih pozna človek,« pravijo pri Brinovčevih na Dolah pri Litiji. »Oglarjenje je uvrščeno v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine, kar predstavlja zavezo za ohranjanje stare tehnike kuhanja oglja in prenos znanja mlajšim generacijam. Tradicionalno oglarjenje skupaj z oglarsko kulinariko je inovativna turistična ponudba slovenskega podeželja, ki jo lahko doživite le v Oglarski deželi na Dolah pri Litiji. Postati aktiven del oglarske družine, začutiti pristnost podeželja, okusiti tradicionalne oglarske dobrote in skuhati črno zlato je edinstveno doživetje, ki ga ne najdete nikjer drugje v Sloveniji.«

Domače dobrote

Brinovčevi znajo ponuditi prav posebno kulinariko.

Izvajalci programa, celotna družina, si zaslužijo vse čestitke za izjemno delo.

Štiriurno vodeno doživetje vključuje predstavitev kraja, domačije in oglarstva ter delo na kopišču. Udeleženci ga opravljajo skupaj z oglarsko družino: skladanje kope s pravilno tehniko zlaganja lesa in oblaganja s poleni, oblikovanje glave kope, grasanje kope (s travo in smrekovino), osipanje oziroma črnenje kope (z zemljo), kuhanje v kopi (zažiganje, segrevanje, dodajanje lesa, izdelava dimnic), štoranje oziroma podiranje kope (čiščenje kope, razdiranje kope, embaliranje oglja).

Za dobro opravljeno delo je treba sodelavce pogostiti, zato pripravijo oglarski golaž v kotlu na odprtem ognju, poskusijo črni kruh, ocvirkovo potico, domače suhomesne izdelke, zaseko ter domače sokove in žganje.