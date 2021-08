Preverite, kje danes grozi toča

Po vročem dnevu in visoki vročinski obremenjenosti nam tudi danes popoldan grozijo nevihte in toča. Meteorologi agencije za okolje so prižgali alarme za več delov po Sloveniji.Meteorologi ob tem še poudarjajo, da bo ob vročinskem valu do vključno ponedeljka sredi dneva in popoldne povečana toplotna obremenitev. Glede na UTCI pa bo indeks vročinski stres visok, krajevno tudi zelo visok.